Viral Video: डिप्लोमा मिलने की ऐसी खुशी, स्टेज पर ही नाचने लगी छात्रा! प्रिंसिपल को आया इतना गुस्सा कि...

छात्र जीवन में किसी भी कोर्स को पूरा कर लेना काफी बड़ी उपलब्धि होती है. ऐसे में जब उन्हें उस कोर्स की डिग्री या डिप्लोमा मिलता है, तो वो फूले नहीं समाते हैं. कॉलेजों में डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट बांटने के लिए खास फंक्शन का आयोजन होता है. उसमें भी छात्रों का उत्साह देखने लायक होता है. ऐसा ही उत्साह हाल ही में अमेरिका में मौजूद एक 10वीं की छात्रा (High School Student Dance on Stage video) के अंदर भी देखने को मिला जब उसने हाई स्कूल पार करने के बाद ग्रैजुएशन सेरेमनी में डांस करना शुरू कर दिया. पर उसकी प्रिसिंपल (Principal denied diploma to dancing student video) को ये ठीक नहीं लगा और उसने ऐसा कदम उठा लिया कि लड़की का सारा उत्साह गायब हो गया.

ये मामला फिलेडेल्फिया हाई स्कूल (Philadelphia High School for Girls) का है. स्कूल में हफ्साह अब्दुर रहमान (Hafsah Abdur-Rahman) नाम की एक लड़की (Girl dance on stange during graduation ceremony) पढ़ती है जिसने हाई स्कूल पास कर लिया था और उसे ग्रैजुएशन सेरेमनी के दिन अपनी प्रिंसिपल से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलना था. अन्य छात्रों की तरह वो भी काफी उत्साहित थी, इसलिए स्टेज पर ही डांस करने लगी. इस वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है.

प्रिंसिपल ने नहीं दिया सर्टिफिकेट

छात्रा का डांस ना ही फूहड़ था, और ना ही बहुत लंबा था कि लोगों को बहुत ज्यादा नोटिस होता, उसने सिर्फ प्रिंसिपल जाते वक्त डांस के अंदाज में चलना शुरू किया. जैसे ही उसका नाम बुलाया गया, वो नाचते हुए प्रिंसिपल के पास गई पर प्रिंसिपल इस हरकत से इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने छात्रा को तुरंत ही उसकी सीट पर लौटा दिया और उसके डिप्लोमा सर्टिफिकेट को नीचे रखी एक डलिया में डाल दिया और अगले विद्यार्थी की ओर बढ़ गईं.

छात्रा हुई निराश

इस बात से छात्रा बहुत निराश हुई. उसने कहा कि प्रिंसिपल ने उसके खास दिन और खास पल को बर्बाद कर दिया. उसने वो वक्त उससे छीन लिया. बच्ची ने बताया कि प्रिंसिपल लीसा मेसी ने पहले ही कह दिया था कि छात्रों के परिजन सर्टिफिकेट मिलते समय ना ही चिल्लाएंगे और ना ही सपोर्ट में शोर मचाएंगे. बच्ची ने कहा कि उस पल को उसने उसकी 14 साल की बहन के नाम किया था जिसकी हादसे में मौत हो गई थी, पर वो पल भी बर्बाद हो गया जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा ही निराश है.