2 साल की उम्र से व्हीलचेयर पर चलने को मजबूर है शख्स, पत्नी को देख लव लाइफ पर लोग उठाते हैं सवाल!

जब दो लोग प्यार में होते हैं तब वो एक दूसरे की कमियां, खामियां नहीं देखते. वो सिर्फ उनका मन देखते हैं और प्रेम के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. शायद इस वजह से ही कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है. मगर दुनियावालों को कई बार सच्ची और प्यारी प्रेम कहानियां हजम नहीं होतीं. वो कुछ भी कर के दो लोगों को एक दूसरे की खामियां गिनाने पर तुले रहते हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक कपल (People troll couple for husband being physically disabled) के साथ होता है. दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं बस दुख इस बात का है कि पति चल नहीं सकता, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाया है इस कारण लोग पति-पत्नी की लव लाइफ पर सवाल खड़े करने लगते हैं.

अमेरिका (America) के शेन बरकॉ (Shane Burcaw) 29 साल के हैं और एक लेखक हैं. जब वो 2 साल के थे, तभी से वो व्हीलचेयर (Man walking on wheelchair from 2 years age) पर चल रहे हैं. दरअसल, शेन स्पाइनल मस्क्युलर एस्ट्रॉफी (spinal muscular atrophy) कंडीशन के साथ पैदा हुए थे. इस कंडीशन में मांसपेशियों को जो नसें कंट्रोल करती हैं, उनके और दिमाग के बीच कनेक्शन टूट जाता है. ऐसे में मांसपेशियां बेहद कमजोर हो जाती हैं. इस वजह से इंसाना ना ही चल फिर पाता है और ना ही शरीर का विकास ठीक से हो पाता है. इस मुश्किल जिंदगी में उनकी पत्नी हैना एल्वर्ड (Hannah Aylward) उनका बहुत साथ देती हैं.

महिला की खूबसूरती देख फ्लर्ट करने लगते हैं लोग

हैना एक कंटेंट क्रिएटर हैं और शेन के साथ शादी (Woman married to physically disabled man) कर के वो बहुत खुश हैं. दोनों सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, प्यार देते हैं मगर कपल सबसे ज्यादा उन ट्रोल्स (People troll physically disabled man for having beautiful wife) से परेशान रहते हैं हैना और शेन की जोड़ी को देखकर मजाक बनाते हैं. हाल ही में कपल ने एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया. हैना ने बताया कि उनकी खूबसूरती को देखकर मर्द अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें शेन जैसे इंसान के साथ नहीं, किसी मजबूत मर्द के साथ रहना चाहिए.

कपल एक दूसरे से शादी कर के बहुत खुश हैं. (फोटो: Instagram/@shaneburcaw)

ट्रोलर्स का मुंह किया बंद

हैना ने बताया कि अक्सर लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि शेन हैना को शारीरिक सुख से वंचित रखते होंगे, या फिर उन्हें उस तरह प्यार नहीं दे पाते होंगे जैसे अन्य मर्द उन्हें दे सकते हैं. बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि कपल बच्चे नहीं पैदा कर सकते. इस बारे में जवाब देते हुए हैना ने कहा कि वो शेन के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत खुश हैं. उन्होंने ट्रोल्स का मुंह बंद करते हुए कहा कि वो दोनों एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं इसलिए अन्य चीजें मायने नहीं रखतीं. उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि उनकी मदद से शेन अपनी लव लाइव को भी एंजॉय कर लेते हैं.