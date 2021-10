Viral : इटली की सड़कों पर साड़ी पहनकर घूमता दिखा शख्स, माथे पर सजाई लाल बिंदी

Fashion ऐसी चीज़ है, जिसके मायने हर किसी के लिए अलग-अलग होते हैं. कोई खुद को करीने से सजाने-धजाने को फैशन मानता है, तो किसी के लिए दूसरों से कुछ पहनना ही फैशन होता है. हाल ही में इटली में एक भारतीय पुरुष (Man wears Saree and Bindi) को करीने से साड़ी पहने और बिंदी लगाए हुए घूमता देखा गया. ये तस्वीरें इंटरनेट (Viral Pictures on Internet) पर खूब वायरल हुईं. उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट (Viral Pictures on Internet) पर आग की तरह फैल गईं और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

आमतौर पर महिलाएं ही साड़ी पहनती हैं, जबकि पुरुषों के लिए कपड़े अलग होते हैं. इस तस्वीर में बंगाल के रहने वाले पुष्पक सेन (Pushpak Sen) नाम के शख्स को महिलाओं की पोशाक बड़े आत्मविश्वास से पहनकर घूमते हुए देखा जा रहा है. इससे पहले भी पुष्पक अपनी तस्वीरें साड़ी पहनकर पोस्ट कर चुके हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थीं. एक बार फिर उन्होंने साड़ी लुक कैरी करके सबको चौंका दिया है.

साड़ी, बिंदी और ब्लेज़र

कोलकाता के रहने वाले पुष्पक सेन ने इस बार तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े फैशन हब मिलान से शेयर की हैं. यहां वे अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जो आउटफिट पहना है, चर्चा का विषय वही है. पुष्पक ने काले रंग की साड़ी के साथ ब्लेज़र पहन रखा है. अपना लुक कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लाल रंग की एक बड़ी बिंदी लगा रखी है और बाल पीछे की तरफ बांध रखे हैं. सनग्लासेज़ लगाकर पुष्पक मिलान सिटी की सड़कों पर फोटोसेशन कराते दिख रहे हैं.

लोगों ने कहा – वाह खूब

उनकी तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर आई हैं, लोग इन्हें ताबड़तोड़ शेयर कर रहे हैं. उन्हें पुष्पक का लुक काफी पसंद आया है. अलग-अलग यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने उनके माथे पर सजी लाल बिंदी की तारीफ की है, तो किसी ने लिखा है वो उनके लुक से मंत्रमुग्ध हो गया. खुद पुष्पक ने लिखा है कि मर्द होकर भी साड़ी पहनकर कहीं भी जाया जा सकता है.