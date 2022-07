अगर पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते ने कर दिया हमला तो कैसे बचाएं अपनी जान? वायरल वीडियो में मिला जवाब

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिटबुल कुत्ते (Pitbull attack Lucknow) के हमले में 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई है और इस बात से सिर्फ महिला का बेटा अमित ही नहीं, पूरा भारत हैरान है. जब से ये खबर सामने आई है हर कोई इस बात से चौंक रहा है कि पालतू कुत्ते ने इतनी बेरहमी कैसे अपनी ही मालकिन की जान ले ली. मृतक महिला (Pitbull kill old woman) के पुत्र अमित ने बताया कि पिटबल आक्रामक नहीं था. वह मां के साथ हमेशा खेलता रहता था. भले ही वो आक्रामक ना हो मगर पिटबॉल खूंखार ब्रीड (How to survive dog attack) माने जाते हैं जिन्हें सामाजिक बनाना जरूरी होता है.

अब जब इस मामले ने सभी को चौंका दिया है तो लोगों के अंदर डर का माहौल है और वो जानना चाहते हैं कि अगर इतने खतरनाक ब्रीड के कुत्ते (Dangerous dog breeds) ने कभी हमला कर दिया तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए और उसके हमले से खुद को कैसे बचाना चाहिए? इस सवाल का जवाब एक वायरल वीडियो में देखने को मिला है. हाउ टू सर्वाइव नाम के यूट्यूब चैनल पर विकट परिस्थितियों से बचने के तरीके बताए जाते हैं. पिछले साल चैनल पर कुत्तों से बचने के तरीके भी बताए गए थे जिसमें पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन जैसे कुत्तों पर फोकस किया गया था.

कुत्तों के हमले में कैसे बचाएं अपनी जान?1. वीडियो में सबसे प्रमुख बात बताई गई है कि पहले तो ऐसी ब्रीड को पालना ही नहीं चाहिए और अगर पाल रहे हैं तो मालिक को स्मार्ट बनना पड़ेगा. यानी उसे अपने कुत्ते को इस तरह ट्रेन करना पड़ेगा कि वो दूसरों पर हमला ना करे. इसके अलावा मालिक को ध्यान देना चाहिए कि कुत्ता घर के अंदर बंद हो, या किसी बाड़े में हो और या फिर लीश से बंधा हो.

2. दूसरा तरीका है कि ऐसे कुत्तों के पास ना जाएं जिनकी काटने की हिस्ट्री रही हो. आमतौर पर जब कुत्ते किसी को काटते हैं तो मालिक अपनी तरफ से कई तरह के एहतियात बरतते हैं मगर उसके बावजूद भी ऐसे कुत्तों के पास जाने से लोगों को बचना चाहिए.

3. तीसरा तरीका ये है कि खुद को शांत और मन को दृढ़ रखें. कुत्ते जब भी हमला करते हैं तो वो इंसान के हावभाव देखते हैं. अगर वो डरे हुए लगते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है. ऐसे में अगर आप को कुत्ते के सामने डर लग रहा है तो पहले खुद को उसके सामने डरा हुआ ना दिखाएं और ना ही डंडे या पैर से मारने की कोशिश करें. इसके अलावा खुद को जानवर के सामने मजबूत दिखाएं, इससे उसे समझ आ जाएगा कि आप डरे हुए नहीं है और वो आपको बराबरी से सम्मान देगा. जब आप अशांत नहीं रहेंगे तो कुत्ते भी खुद को शांत कर लेंगे और वहां से चले जाएंगे.

4. चौथा तरीका है कि अंजान कुत्तों को उनकी स्पेस दें. जब कुत्ते अंजान होते हैं तो वो आपका मोटिव या भावना नहीं जानते. उन्हें नहीं पता कि आप उनके पास किस उद्देश्य से आ रहे हैं. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि उनसे थोड़ा दूरी ही बनाना ठीक होगा.

5. आखिरी और सबसे जरूरी तरकी है कि कुत्तों की आंखों में आंखें डालकर ना देखें और ना ही उनके सामने दौड़ने-भागने की कोशिश करें. हलचल होने से कुत्ते भी हड़बड़ी में आकर गुस्सा हो सकते हैं.