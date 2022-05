भारत में है एक ऐसी जगह जहां नजर आता है देश का नक्शा, 2 नदियों के संगम स्थल पर दिखता है 'इंडिया'!

हमारे देश से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है. मगर भारत से जुड़े ये हैरान करने वाले पहलू ही देश का गौरव बढ़ाते हैं. हिमालय से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, देश की हैरान करने वाली तमाम चीजों के चलते आज भारत का नाम दुनियाभर में प्रसिद्ध है. आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत चीज के बारे में बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी (Place in India where Indian map is visible) जगह है जहां भारत दिखता है?

आप सोचेंगे कि ये कैसा बेतुका प्रश्न हुआ! भारत में हर जगह भारत ही नजर आता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं भारत के मैप के बारे में. इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां का भौगलिक नक्शा भारत (Indian map in Assam) से मिलता जुलता है. ये जगह असम में मौजूद है और यहां दो नदियों का संगम होता है. हम बात कर रहे हैं असम के बॉन्गाइगांव (Bongaigaon, Assam) शहर की.

असम में दिखता है भारत का नक्शा

बॉन्गाइगांव, असम का एक शहर है जो गुवाहाटी से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां बागेश्वरी मंदिर, रॉक कट केव आदि जैसी कई प्रसिद्ध चीजे हैं. मगर इन सब चीजों में सबसे खास है वो जगह जहां भारत का नक्शा दिखता है. इस शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी और चंपावती नदी (place where river Champawati meets Brahmaputra) मिलती हैं. इस संगम स्थल पर एक भू खंड दिखने में बिल्कुल भारत का नक्शे जैसा लगता है. इस इलाके की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि निचला हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप जैसा लग रहा है. जमीन के ऊपर पहाड़ नजर आ रहे हैं जो हिमालय जैसे लग रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होती है फोटो

ग्रीनबेल्ट और रोड इंस्टिट्यूट के प्रेसिडेंट एरिक सोलहेम ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर पर पिछले साल शेयर किया था जिसे देखकर लोग काफी हैरान हुए थे और अतुल्य भारत की तारीफ की थी. एक शख्स ने पोस्ट पर लिखा था कि भारतीय होने के बावजूद भी हम अपने भारत से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानते. भारत के लोग वेस्ट से ज्यादा इंस्पायर हैं. एक ने कहा कि ये अतुल्य भारत का दृश्य तो है मगर बाढ़ से ये हिस्सा जल्द ही बह जाएगा. अधिकतर लोगों ने फोटो को खूबसूरत बताया था.