VIDEO: छोटे से पौधे ने सिखाया हार न मानने का सबक, ऊपर से गुजर गई ट्रेन मगर नहीं पड़ा असर

हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो चुनौतियों से डर जाता है और हार मानने लगता है. ऐसे वक्त में ये जरूरी है कि व्यक्ति खुद को समेटकर चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा हो और उसका सामना करे. हमें निडर होने का ये सबक दूसरे इंसानों को देखकर तो मिलता ही है, साथ में उन प्रकृति की बनाई अन्य चीजों से भी मिलता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (plant between railway track video) हो रहा है जिसमें एक पौधा आपको हार न मानने का हौसला देगा.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक पौधा पटरी (plant on railway track life lesson) के बीच में उगा दिख रहा है. आमतौर पर पटरियों को झाड़ियों और पौधों (plant comes under train) से दूर रखा जाता है, उनकी साफ-सफाई होती रहती है. उनके बीच में पत्थर पड़े रहते हैं. ऐसे में किसी पौधे का पत्थरों के बीच से उगना करिश्मे जैसा ही है. मगर उससे भी बड़ा करिश्मा आपको दिखेगा इस पौधे के टिके रहने के जज्बे को देखकर!

पटरियों के बीच उगा पौधा

पौधा काफी छोटा है और पटरियों के बीच में उगा हुआ है. अचानक पटरी पर तेज रफ्तार में ट्रेन आ जाती है. कैमरे को पटरी के बीच में इस तरह रखा गया है कि उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती दिख रही है. ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसकी रफ्तार से पौधा तेजी से हिलता नजर आ रहा है. वो इतनी जोर हिल रहा है कि लग रहा है किसी भी वक्त टूट जाएगा मगर वो ट्रेन द्वारा पैदा किए गए तूफान को आसानी से सह लेता है और अंत तक खड़ा रहता है. जैसा हमने पहले भी कहा कि इंसान को सबक किसी भी चीज से मिल सकता है तो ये पौधा भी हमें सबक दे रहा है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आ जाएं, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि वीडियो से हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर परिस्थितियों के अनुसार हम खुद को लचीला बना लेंगे तब हम किसी भी समस्या के खिलाफ खुद को तैयार कर सकते हैं. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर तूफान में पेड़ अडिग होकर खड़ा रहता है तो आसानी से टूट जाता है. वो जितना लचीला होता है, उतना ज्यादा खुद को तूफान से बचा सकता है.