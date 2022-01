मॉडल की खूबसूरती से जल जाते हैं लोग, कहा- 'मेरे शरीर को देख चिढ़ने लगती हैं महिलाएं!'

मॉडलिंग (How to Become a Model) की दुनिया में खूबसूरत चेहरा, फिट बॉडी और लोगों को आकर्षित करने का हुनर ही किसी भी मॉडल को आगे ले जाता है. आपने कई बार टीवी पर मॉडल्स को एक दूसरे के साथ मस्ती-मजा करते देखा होगा मगर हाल ही में एक मॉडल ने खुलासा किया है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में लोग उनसे चिढ़ते हैं और महिलाएं (Women Jealous of Model’s Figure) उनके शरीर को देखकर जल जाती हैं.

एडल्ट मैग्जीन प्लेबॉय (People hate Playboy Model for her body) की कवर स्टार 34 वर्षीय नैथी किहारा (Nathy Kihara) इंस्टाग्राम पर बड़ा चेहरा हैं. उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्हें ढेरों लोग पसंद करते हैं मगर हाल ही में उन्होंने एक ऐसी बात बताई है जिसे जानकर सब दंग हैं. नैथी ने बताया कि लोग इंडस्ट्री में उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत चिढ़ते हैं.

सोशल मीडिया पर लोग करने लगते हैं ट्रोल

डेली स्टार से बात करते हुए नैथी ने कहा- “लोग मुझे हॉट होने पर काफी ताने मारते हैं. वो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं. उन्हें मुझसे ये समस्या होती है कि मेरा शरीर उनके शरीर से ज्यादा अच्छा है. ये बेहद विचित्र बात है.” उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग ऐसा उनके साथ क्यों करते हैं. वो इस बात से हमेशा हैरान हो जाती हैं.

जीत चुकी हैं खास पुरस्कार

नैथी ने कहा कि वो ऐसी बॉडी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं. वो अपने खानपान पर भी काफी ध्यान रखती हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों दीवाने उनकी फोटोज के फैंस हैं. आपको बता दें कि सितंबर के महीने में उन्हें मिस बट वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था. उनकी टोन्ड बॉडी और बैक पार्ट को लेकर ये पुरस्कार मिला था. हैरानी की बात ये थी कि पुरस्कार मिलने से 4 महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई थी और उनका शरीर नेचुरली ही इतना खूबसूरत है. लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि नैथी दो बच्चों की मां हैं. उनका बड़ा बेटा 9 साल का है जबकि पिछले साल हुई बेटी अभी चंद महीनों की ही है.