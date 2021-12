बिना कपड़ों के मॉल में टहलती दिखी पेंट से नहाई महिला! गार्ड्स ने धक्के मारकर निकाला बाहर

आजकल सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. अजीबोगरीब हरकतें करने के कारण उनके वीडियोज (Weird Videos) तेजी से वायरल भी होने लगते हैं. कई बार तो लोग भीड़भाड़ (Strange Videos in Public Places) वाली जगहों पर पहुंचकर ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हर कोई दंग हो जाता है. इन दिनों एक महिला के खूब चर्चे हैं जिसने एक मॉल में ऐसा ही कुछ कर दिया. ये महिला मॉल में बिना कपड़ों (Woman Spotted in Mall without Clothes) के टहल रही थी. उसने अपने शरीर पर सिर्फ पेंट (Woman with Body Paint seen in mall) लगाया था!

बेशक आप ये पढ़कर दंग हो गए होंगे मगर हाल ही में एक महिला ने ऐसा ही किया. फेमस प्लेबॉय मॉडल (Playboy model) फ्रांसिया जेम्स (Francia James) ने अमेरिका के मियामी स्थित एक मॉल (Nude Model in American Mall) में बेहद ही अजीबोगरीब काम किया. महिला वहां बिना कपड़ों के पहुंच गई. उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह पेंट से ढक लिया था. और युवा लोगों को अखरोट बांटती नजर आ रही थीं. उनका पहनावा नटक्रैकर डॉल की तरह लग रहा था जिसके मुंह में अखरोट फंसा कर तोड़ा जाता है. ये डॉल दिखने में किसी रॉयल सेना के सैनिक जैसी लगती है.

अखरोट क्यों दे रही थी महिला

फ्रांसिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इस पूरे वाकये का वीडियो शेयर कर लोगों को चौंका दिया. पहली नजर में जब लोगों ने उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि उन्होंने सिर्फ टाइट कपड़े पहने हैं मगर जब नजदीक से देखा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ अपने शरीर पर पेंट (Woman Wears Body Paint in Mall) लगा लिया था. महिला का ये प्रैंक पुरुषों के नो-नट नवंबर चैलेंज (No-Nut November Challenge) को तोड़ने के लिए था. ये एक सोशल मीडिया चैलेंज होता है जिसमें लोग किसी भी तरह के शारीरिक संबंध से बचकर अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं. वीडियो 21 नवंबर को शेयर किया गया है जब ये चैलेंज चल रहा था.

सिक्योरिटी गार्ड्स ने मॉल से निकाला बाहर

जैसे ही फ्रांसिया को गार्ड्स ने देखा वो भी कुछ पल के लिए दंग रह गए और तुरंत ही उन्हें मॉल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया. वीडियो में महिला ये कहते नजर आ रही है- मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है. आपको बता दें कि फ्रांसिया एक एडल्ट मॉडल हैं और इंस्टाग्राम पर वो हमेशा ही अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं. पहले भी वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में अजीबोगरीब हरकतें करती देखी गई हैं.