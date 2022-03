फ्लाइट में कुर्सी की पेटी बांधने लगी मॉडल तो बीच में आ गई तोंद! सीट बेल्ट छोटी पड़ जाने पर भड़की महिला

अगर आपने कभी प्लेन में यात्रा की होगी तो आप जानते होंगे कि फ्लाइट्स में उड़ान भरने से पहले स्टाफ की ओर से हिदायत दी जाती है कि यात्री अपने कुर्सी की पेटी यानी सीट बेल्ट (Seat belt in plane) बांध लें. सीट बेल्ट बांधने को इतना लंबा बनाया जाता है कि यात्री आसानी से उसे अपनी कमर में बांध सके मगर हाल ही में एक प्लस साइज मॉडल (Plus size model slam airline for seat belt) को सीट बेल्ट बांधने में ऐसी असुविधा हुई कि उसने एयरलाइन कंपनी को ही सोशल मीडिया पर लताड़ लगाने का मन बना लिया.

रेमी बैडर (Remi Bader) एक प्लस साइज मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है. जहां इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो वहीं डेली स्टार के अनुसार टिकटॉक पर उनको 20 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में रेमी डेल्टा एयरलाइन (Delta airline) से यात्रा कर रही थीं जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने एयरलाइन कंपनी को लताड़ लगाना शुरू कर दिया.

सीट बेल्ट नहीं हुई फिट

रेमी ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फ्लाइट में कुर्सी की सीट बेल्ट (seat belt does not fit model) बांधती नजर आ रही हैं. सीट बेल्ट उनके आकार के मुताबिक नहीं है और ज्यादा खोल देने के बावजूद वो उनके कमर को पूरी तरह से नहीं कवर कर पा रही है. रेमी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि फ्लाइट में उनकी सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है और फ्लाइट कंपनी को प्लस साइज लोगों के बारे में सोचना चाहिए. उन्हें सीट बेल्ट ही इस तरह की बनानी चाहिए कि हर कोई उसमें फिट हो जाए. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि वो एक्सटेंडर यानी अतिरिक्त बेल्ट नहीं लेना चाहतीं. वो चाहती हैं कि कंपनी पहले से ही बेल्ट को ऐसा बनाएं कि जो उसमें बैठे उसे शर्मिंदा ना मेहसूस होना पड़े.

लोगों ने महिला के पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने रेमी का टिकटॉक वीडियो पर सपोर्ट किया और कमेंट में प्लेन को लताड़ लगाई. एक शख्स ने लिखा कि ये काफी शर्मिंदगी भरा अनुभव होता है. उसे भी अनुभव मेहसूस हुआ था जब वो प्लेन में यात्रा कर रहा था. एक ने कहा कि फ्लाइट कंपनियों को सीट बेल्ट और बड़ी बनानी चाहिए. हालांकि ट्विटर पर को जो पोस्ट महिला ने शेयर किया है उसपर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया. एक शख्स ने लिखा कि उसकी हाइट बहुत लंबी है इसलिए वो प्लेन में ठीक से नहीं बैठ पाता. शख्स ने कहा कि लंबी हाइट उसकी समस्या है ना कि प्लेन कंपनी की. इसी तरह एक शख्स ने लिखा कि रेमी का वजन एयरलाइन कंपनी की समस्या नहीं है.