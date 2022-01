222 किलो की महिला को दरवाजे में अटका हुआ देखने के लिए लोग देते हैं लाखों रुपये, रातोंरात कमा ली बड़ी रकम

मोटापा (Obesity) लोगों के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है ये तो वही बता सकता है जो मोटे होने का दर्द झेल रहा है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा, लोगों को उठने-बैठने में मुश्कि होती है वहीं कई लोगों को समाज से जुड़े ताने भी लोगों को सुनने पड़ते हैं. मगर एक महिला अपने मोटापे का फायदा उठाकर मोटी रकम (Plus Size Woman Earn lakhs of rupees in 1 month) कमा रही है. बड़ी बात ये है कि उसे कुछ नहीं, सिर्फ अपने वीडियोज बनाने पड़ते हैं.

इंग्लैंड के प्लायमाउथ (Plymouth, England) में रहने वाली 25 साल की डेनियल बर्च (Danielle Birch) एक प्लस साइज मॉडल (Plus Size Model) हैं. उनका वजन 222 किलो (222 kg woman share video of getting stuck in doorway) है मगर जितना विशाल उनका आकार है उससे कहीं ज्यादा विशाल उनका मनोबल है. डेनियल अपने बढ़े वजन से जरा भी परेशान नहीं होतीं उल्टा अपनी फिजीक के जरिए वो लाखों रुपये की कमाई कर रही हैं.

लोग उसे दरवाजे में अटका हुआ देखने के लिए लाखों रुपये देते हैं. (फोटो: MERCURY PRESS)

नॉन एडल्ट वीडियो से भी करती हैं मोटी कमाई

आपको बता दें कि डेनियल नॉन-एडल्ट वीडियोज (obese women non adult videos earn 1 lakh rupees) बनाकर भी मोटी कमाई करती हैं. वो उन लोगों के लिए वीडियोज बनाती हैं जिनको वजनी औरतों को देखना पसंद है. ऐसे लोगों की मोटापे के प्रति सनक का फायदा उठाकर ही डेनियल लाखों रुपये कमाती हैं. वो एक वीडियो के लिए 734 रुपये चार्ज करती हैं और इन वीडियो में वो अपने मोटे शरीर का प्रदर्शन करती हैं. वीडियो में वो खुद को दरवाजे में फंसा हुआ दिखाती हैं या फिर अंडरगार्मेंट्स पहने कुर्सी पर बैठी नजर आती हैं.

1 महीने में 1 लाख रुपये की करती हैं कमाई

डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए डेनियल ने कहा कि पहले वो अपने वजन को लेकर बहुत शर्मिंदा रहती थीं. हमेशा ही बड़े साइज के कपड़े पहनती थीं जिससे उनका वजन समझ में ना आए मगर जब से उनकी फोटोज की डिमांड बढ़ी है, तब से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि भले ही बहुत से लोग उन्हें ना पसंद करें मगर एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो उन्हें काफी पसंद करती है. वो 200 रुपये तक 5 मिनट के वीडियो के लिए चार्ज करती हैं जबकि 700 रुपये तक 20 मिनट के वीडियो के लिए चार्ज करती हैं. शॉर्ट वीडियोज में वो जहां कपड़े ट्राय करते नजर आती हैं वहीं लंबे वीडियोज में वो या तो लंबी कार राइड पर जाती हैं जिसमें वो कार में फिट होने के अपने स्ट्रगल दिखाती हैं या फिर दरवाजे में फंसते हुए अपने फैंस को नजर आती हैं. इन वीडियो के जरिए वो एक महीने में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं.