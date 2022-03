यूक्रेन में जानवरों की रक्षा करने पहुंचा शख्स, 15 दिन में 200 बिल्लियों और 60 कुत्तों की बचाई जान

यूक्रेन और रूस का युद्ध (Ukraine Russia War) जारी है और इस बीच सबसे बड़ी मुश्किल रूस के लोगों को हो रही है. बहुत से लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा है जबकि कई लोगों की जान चली गई है. इस परिस्थिति में इंसानों की ही तरह जानवर (Animals stuck in Ukraine during war) भी काफी झेल रहे हैं. उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है. कई लोग तो अपने पालूत जानवरों को छोड़-छोड़कर चले गए हैं. मगर उन जानवरों के लिए मसीहा बनकर एक शख्स आया है जो अपने देश से बॉर्डर पार कर यूक्रेन (Poland man rescue pet animals from Ukraine) में प्रवेश कर पालतू जानवरों को वहां से सुरक्षित निकाल रहा है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पोलैंड (Poland) के रहने वाले 32 साल के जाकुब कोटोविक्स (Jakub Kotowicz) जानवरों के डॉक्टर हैं. उन्होंने पोलैंड बॉर्डर (Poland Border) पार कर पिछले हफ्ते युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां जाकर उन्होंने उन जानवरों की जान बचाई जो लावारिस की तरह युद्ध के इलाके में भटक रहे थे. इन जानवरों का कोई भी सहारा नहीं था तो जाकुब खुद उनका सहारा बनकर वहां पहुंचे.

जानवरों को बचाने के चक्कर में 5 दिन सोया भी नहीं था शख्स. (फोटो: Tom Maddick / SWNS)

200 बिल्लियों और 60 कुत्तों की बचाई जान

आपको जानकर हैरानी होगी कि जाकुब ने लिवीव (Lviv) शहर से पिछले 15 दिनों में 200 बिल्लियों और 60 कुत्तों (Man rescue 200 cats and 60 dogs from Ukraine) की जान बचा ली है. बचाए गए पालतू जानवर अब ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं. उनमें एक स्फीनिक्स बिल्ली है जिसे लोगों से चिपकना और दुलार करने बहुत पसंद है वहीं चीहुआहुआ प्रजाति का पपी अपनी मां के साथ भी बचाया गया है. जाकुब ने एक पिगमाय बकरी के बच्चे को भी बचाया है जिसका नाम साशा है और वो सिर्फ 2 महीने का है. जाकुब ने उसे गोद लेने का फैसला किया है.

12 लाख की कार बुक कर जानवरों को ले आए जाकुब

रिपोर्ट के अनुसार जाकुब जब पोलैंड लौटे तो वो 5 दिनों से सोए नहीं थे. उन्होंने बताया कि बिल्लियां काफी स्ट्रेस में थीं. इसके अलावा लिवीव से बॉर्डर पार करने तक की यात्रा एक दिन की थी. उनके पास डिप्लोमैटिक पास था मगर बॉर्डर पार करने के लिए इतनी भीड़ थी कि उन्हें काफी वक्त लग गया. अब जानवरों को गोद लेने के लिए तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जानवरों को वहां से निकालने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपये किराया देकर 2 कार हायर की थी.