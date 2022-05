VIDEO: हाइवे पर लोगों को नजर आई चोर-पुलिस के बीच असल 'जंग'! फिल्मी सीन से कम नहीं था दृश्य

फिल्मों में जब चोर-पुलिस के बीच का चेज़ सीन आता है तो दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. कभी चोर आगे तो कभी पुलिस, ऐसे सीन्स पर सिनेमा हॉल में खूब तालियां बजती हैं, मगर जब ऐसा सीन हकीकत में लोगों को सड़क पर दिख जाता है तो तालियां छोड़िये, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसी ही एक घटना (Police chasing theif on highway viral video) हाल ही में हुई जिसका वायरल वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है.

अपने अजब-गजब वीडियोज (Weird videos) के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया जो लोगों को काफी चौंका रहा है. इसका कारण ये है कि इस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मी सीन सच हो गया हो. वीडियो में चोर को पकड़े पुलिस (Police trying to catch robber in car video) नजर आ रही है मगर वो उसे पकड़ने में कायमाब नहीं हो पाते.

चोर को पकड़ते नजर आए पुलिसकर्मी

वीडियो को एक कार में बैठे लोगों ने रिकॉर्ड किया है. दूसरे रास्ते से तेज रफ्तार कार आती दिखाई दे रही है और उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी भी है. अचानक पुलिस कार शख्स की गाड़ी में आकर भिड़ जाती है और उसकी गाड़ी संतुलन खो देती है. जैसे ही चोर संतुलन हासिल करता है वो दूसरी दिशा में कार ले जाने लगता है मगर दूसरी पुलिस कार आकर उस कार से भिड़ जाती है. उतनी देर में चोर अपनी कार से निकलकर ऊपर की तरफ भागता है और फेंस को लांघकर बाहर निकल जाता है. पुलिस भी उसके पीछे भागती है मगर वो उसका बराबरी से पीछे नहीं कर पाते. हालांकि, काफी दूर तक वो उसके पीछे-पीछे भागते हैं.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो में जितना ये चेज़ मजेदार है, उससे कहीं ज्यादा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे कपल की कमेंट्री लोगों को पसंद आ रही है. दोनों ने चीखते हुए, इतनी उत्साह से वीडियो को शूट किया है कि दर्शकों को वाकई लग रहा है जैसे वो वहां मौजूद हैं. वीडियो के साथ ये तो नहीं बताया गया कि ये कहां का दृश्य है मगर दर्शकों को वीडियो काफी रोमांचक लग रहा है. एक शख्स ने वीडियो पर कमेंट किया कि पुलिस को जिम में ज्यादा वक्त बिताना चाहिए क्योंकि वो शख्स का पीछा ही नहीं कर पा रहे. जबकि कुछ लोगों ने पुलिसवालों की तारीफ भी की है.