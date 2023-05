गणित की परीक्षा में हुआ फेल, नौकरी पाने के लिए छुपाया सच, मार्क्स पता लगते ही गई पुलिसकर्मी की जॉब

अपने देश में ऐसे कई मामले आपने देखे-सुने होंगे जब नौकरी पाने के लिए लोगों ने अपनी डिग्री या अंक के बारे में गलत जानकारी दी हो और फिर नौकरी हासिल कर ली हो. कई बार तो लोग नकली सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं और जिसे दिखाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं. यही कारण है कि परीक्षा में सफल ना होने वाले लोग भी नौकरी पा जाते हैं. पर लगता है कि इंग्लैंड (England police officer lost job) में नियम काफी सख्त हैं. यहां एक पुलिसकर्मी (Police officer failed in exam lost job) की नौकरी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो गणित की परीक्षा में एक बार फेल हो गया था पर नौकरी की भर्ती के दौरान उसने अपने मार्क्स ज्यादा बता दिए थे.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पीसी के स्मिथ (PC Kye Smith) को डिवोन और कॉर्नवॉल पुलिस (Devon and Cornwall Police) में नौकरी जब मिली तब वो बहुत खुश था. उसने अपनी सारी मार्कशीट जमा कर दी थी. पर उसने अपनी GCSE परीक्षा में गणित में मिले अंकों की गलत जानकारी दे दी. आपको बता दें कि इंग्लैंड में General Certificate of Secondary Education नाम की एक परीक्षा किसी खास विषय में होती है. इसी परीक्षा के तहत, स्मिथ गणित में फेल हो गया था मगर नौकरी पाने के लिए उसने बता दिया कि उसे C ग्रेड मिला था.

परीक्षा में फेल हुआ तो गई नौकरी

स्मिथ को साल 2019 में नौकरी मिली थी. पर हाल ही में पता चला कि वो परीक्षा में फेल हो गए थे. इसके बाद उन्हें झूठ बोलने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया. 25 अप्रैल को उनके मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें निकाला गया. 2019 में स्मिथ की नौकरी लगी, और उसी साल उन्हें ये पता चल चुका था कि वो गणित के लेवल-2 परीक्षा में फेल हो गए हैं. जब उन्होंने पुलिस फोर्स जॉइन करने के लिए फॉर्म भरा था तब उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया था कि अगर रिजल्ट में कुछ बदलाव आएगा तो वो उसकी जानकारी प्रशासन को देंगे. स्मिथ ने ऐसा नहीं किया और नौकरी करते रहे.

बॉस ने जताई नाराजगी

स्मिथ पर आरोप है कि उन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का उल्लंघन किया. उनके पूर्व बॉस ने कहा कि उनके पास कई मौके थे जब वो अपने अंकों के बारे में बता सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्हें पता था कि वो नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं, फिर भी वो चार सालों तक जनता के पैसों से अपनी सैलेरी लेते रहे.