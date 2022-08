बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ने लगी आउट ऑफ कंट्रोल बस, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आया पुलिसकर्मी

आज के वक्त में ये दुनिया चालाकी पर ही चलने लगी है. हर कोई सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है और दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता. मगर ये भी सच है कि हर इंसान को एक नजर से नहीं देखा जा सकता. ये दुनिया आज भी इसी वजह से कायम है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है. इस बात का सबूत हाल ही में चीन (Chinese man save moving bus without driver) के एक वायरल वीडियो (Man saves out of control bus) में देखने को मिला जिसमें एक शख्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की मदद की.

चीन के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट न्यूज पोर्टल ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो (China Bus Video) पोस्ट किया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसका कारण है कि वीडियो में एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई है. हैरानी की बात ये है रही कि जिस शख्स ने अनोखा कारनामा किया वो एक पुलिसकर्मी (Off-Duty Policeman saves passengers) था जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी. यहां क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं.

पुलिसवाले की सूझबूझ से बची लोगों की जान

पोस्ट के अनुसार साउथ वेस्ट चीन के एक शहर में एक बस सड़क पर चल रही थी जब अचानक ड्राइवर को बाथरूम जाना पड़ा. उसने बस को साइड में रोका मगर उसने हैंड ब्रेक ठीक से नहीं लगाया. इस वजह से बस पीछे पीछे बढ़ने लगी. अचानक कुछ यात्री बस से नीचे उतर आए मगर कुछ उसमें बैठे थे. बस जैसे-जैसे ढलान से नीचे उतरने लगी उसकी गति बढ़ती गई और वो सड़क पर मौजूद दूसरी गाड़ियों के लिए खतरा बनती जा रही थी.

पुलिसकर्मी ने बस पर चढ़कर उसे रोका

तभी वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने ये दृश्य देखा तो वो भागते हुए लोगों को बचाने पहुंचा. शख्स की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी उसके बावजूद उसने लोगों को बचाना अपनी जिम्मेदारी समझी. उसने तुरंत बस का ब्रेक लगाया और उसे रोक दिया. पुलिसवाले की सूझबूझ की वजह से किसी को चोट नहीं लगी. वीडियो पर एक शख्स ने कमेंट कर कहा कि शख्स ने अच्छे कारण से वीरता का प्रदर्शन किया है.