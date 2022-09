मूसलाधार बारिश में स्कूटी के नीचे खाना छुपाकर खाते दिखा बेघर व्यक्ति, रुला देगा ये वीडियो

17वीं या 18वीं सदी के दौरान फ्रांस की महारानी मैरी एनटॉइनेट को जब उनके दरबारियों ने बताया कि उनकी प्रजा इतनी गरीब हो गई है कि उनके पास खाने के लिए ब्रेड भी नहीं है तो उन्होंने पलटकर कहा था- “तो फिर उन्हें केक खाने दो!” गरीबी का एहसास सिर्फ उसे ही हो सकता है जिसने कमी में दिन गुजारे होंगे. आम लोगों को शायद पता ही न चले कि अभाव में जीना कितना मुश्किल होता है. मगर इन दिनों एक वीडियो ट्विटर पर चर्चा में है जिसमें एक शख्स (poor man eating food in rain video) की स्थिति देखकर आपको समझ आएगा कि अभाव में जी पाना कितना कठिन है. वीडियो में एक बेघर व्यक्ति नजर आ रहा है जो स्कूटी (man hiding food under scooty to eat video) के नीचे खाना रखकर खा रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘जिंदगी गुलज़ार है’ पर हाल ही में एक वीडियो (poor man eating food hiding under scooty) पोस्ट किया गया है जो दिल को छू जाने वाला है और उसे देखकर आंखों में आंसू (heart touching video poor man eating food) आ जाना भी लाजमी है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं- “बड़ी शिकायत थी तुझसे ऐ ज़िन्दगी, लेकिन जब ये मंजर देखा तो सारी शिकायत छोड़ दी हमने!”

बेघर व्यक्ति ने बारिश में खाया खाना

वीडियो में तेज बारिश हो रही है और कई दो-पहिया वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्हीं में से एक स्कूटी के पास जमीन पर बैठकर एक शख्स खाना खा रहा है. खाने में पानी न भर जाए, इसलिए उसने थाली को स्कूटी के नीचे खिसकाया है और एक-एक कौर खाता जा रहा है. बारिश में वो भीग जा रहा है मगर फिर भी वहीं पर खाना खा रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 21 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने ऐसे लोगों की आलोचना की जो गरीब व्यक्तियों की परेशानियां देखकर मदद नहीं करते बल्कि उसका वीडियो बनाने लगते हैं. एक ने कहा कहा- “हमारा देश आज भी बहुत पीछे है. बहुत बुरी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों के आसपास आज भी ऐसे लोग भूखे पेट सो रहे हैं.”