हिंसक पार्टनर से जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूदती नजर आई प्रेग्नेंट महिला! इंटरनेट पर वायरल हुई फोटो

कपल्स में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मगर वो अपने बीच की समस्याओं को खुद से हल कर हर चीज का सामाधान ढूंढ लेते हैं. पर जो लोग नहीं ढूंढ पाते उनके रिश्ते में प्यार नहीं रह जाता. सोशल मीडिया पर अक्सर कपल्स के रिलेशनशिप ईश्यू (Relationship Issues) से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं. मगर इस बार एक ऐसी खबर और उस खबर से जुड़ी कुछ ऐसी फोटोज सामने आई हैं जिसने सभी को दंग कर दिया. एक कपल की बीच लड़ाई (Couple Fight) इतनी बढ़ गई कि प्रेग्नेंट महिला को अपने पार्टनर से जान बचाने के लिए घर की खिड़की से बाहर कूदते (Pregnant woman tries to jump from window) देखा गया.

जी हां, आपने सही पढ़ा. ये पूरा मामला ब्राजील का है. ब्राजील (Brazil) के रियो डी जेनैरियो में 14 सितंबर को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया. मारिया जोस (Maria Jose) नाम की 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला (Pregnant Woman) अपने अपार्मेंट की खिड़की से नीचे कूदती नजर आ रही है और उसका पार्टनर विटर बटिस्टा (Vitor Batista) उसे पीछे से पकड़ा हुआ है. सामने की इमारत में मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. महिला अपना बचाव करती और बाहर कूदती दिख रही है मगर उसका पार्टनर उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और खिड़की के पर्दे बंद कर देता है.,

फोटो: Twitter/@bobttwo

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब मारिया अपने पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए खिड़की से कूदते नजर आ रही हैं. दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल पूरे हो चुके हैं. इसी साल मई के महीने में महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा था कि उसका पार्टनर उसे हमेशा पीटता (Partner Physically Abused) है. आपको बता दें कि महिला का पार्टनर एक वेल्डर और कैब के ड्राइवर के तौर पर काम करता है. महिला ने बताया कि वो बेहद छोटी सोच का शख्स है और वो महिला को अकेले घर से बाहर नहीं जाने देता है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस घटना के एक दिन पहले महिला ने एक कागज पर मदद की गुहार लिखकर नीचे फेंका था मगर उस नोट को महिला के पार्टनर ने देख लिया था. रिपोर्ट के अनुसार जिस पड़ोसी ने इस घटना का वीडियो बनाया उसने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. महिला ने कहा कि उसे हमेशा लगता था कि उसके पार्टनर का गुस्सा कम हो जाएगा मगर वो अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं करता था और उसे अक्सर पीटता था.