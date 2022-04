यहां खूंखार कैदी अपने साथ जेल में रखते हैं चिड़िया, अच्छे स्वभाव के लिए पक्षी के रूप में मिलता है इनाम

टीवी पर आपने जेल की स्थिति तो देखी ही होगी. मुमकिन है कि किसी से मिलने या किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जेल जाना भी पड़ा हो. ऐसे में आप जानते होंगे कि जेल की जिंदगी बेहद मुश्किल होती है. टीवी और फिल्मों में जेल के अंदर हंसते, मुस्कुराते और गाते लोग महज भ्रम है क्योंकि अंदर का जीवन मुश्किलों से भरा है. ऐसे में ब्रिटेन का जेल (Britain jail) विभाव कैदियों की जिंदगी को कुछ हद तक सुधारने के लिए उन्हें साथ में चिड़िया (Prisoners allowed to keep birds in jail) रखने की अनुमति देता है.

ब्रिटेन की ए कैटगरी (A category jail in Britain) के जेलों में सबसे खूंखार अपराधी रहते हैं. खूनी, रेपिस्ट, आतंकवादी जैसे अपराधियों को इस श्रेणि में रखा जाता है यानी वो जिनसे समाज को काफी नुकसान होता है. ऐसे कैदी अपने साथ चिकेन, तोते या अन्य खास तरह के पक्षी उनके साथ जेल में रह सकते हैं. जेलबर्ड्स (Jail birds) को रखने के लिए गवर्नर तय करते हैं किन कैदियों को पक्षी रखने की इजाजत (Inmates allowed to keep birds in Britain jail) दी जाएगी. जिनको किसी तरह के थेरापी की जरूरत है, उन्हें जेल चिड़िया रखने दिया जाता है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अगर इन कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल भेजा भी जाता है तो वो अपने साथ चिड़िया नहीं ले जा सकते हैं. मेलऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की जेल में बंद अल-कायदा ऑपरेटिव धिरेन बरोट, पुलिस की हत्या करने वाले डेविड बीबर, मुज्जाकर शाह और यूसुफ जम्मा को चिड़िया रखने की इजाजत मिली है. मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कहना है कि कैदियों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ही उनके पास चिड़िया रखी जा रही है.