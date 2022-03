ऑनलाइन क्लास के दौरान कॉलेज प्रोफेसर ने कर दी चौंकाने वाली हरकत! पता लगते ही प्रशासन ने नौकरी से निकाला

जब से कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) शुरू हुई है तब से ही नौकरी से लेकर पढ़ाई तक लोग ऑनलाइन शुरू कर चुके हैं. शुरुआत में तो लोगों को मजा आया क्योंकि उन्हें घर (Work from home) में आराम से काम करने का मौका मिल रहा था मगर जब ऑनलाइन क्लास का या काम की मुश्किलों के बारे में समझ आया तो लोग परेशान होने लगे. ऐसी ही एक मुश्किल है कि लोग अक्सर ऑनलाइन कॉल के दौरान अपना वीडियो बंद (Prfessor forget to switch off camera) करना या म्यूट करना भूल जाते हैं और ऐसी चीजें सबको दिख जाती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए थी.

हाल ही में ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ जब वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी (Western Sydney University, Australia) के प्रोफेसर ने हैरान करने वाली चीज जूम कॉल (Professor played adult content on online class in Zoom) पर बच्चों के सामने गलती से दिखा दी. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी के एक प्रोफसर जूम कॉल पर क्लास ले रहे थे. पहले वर्ष के स्टूडेंट्स की क्लास चल रही थी. लेक्चर में दो प्रोफेसर और बच्चे जुड़े हुए थे. काफी देर पढ़ाने के बाद एक प्रोफेसर ने कुछ देर ब्रेक लेने का फैसला किया.

प्रोफेसर को तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया गया है. (Google Maps)

जूम कॉल पर चल गया अश्लील कंटेंट

उनसे गलती ये हुई कि ब्रेक लेने के के दौरान उन्होंने प्रेजेनटेशन वाले ऑप्शन को बंद नहीं किया ना ही अपना कैमार ऑफ किया. जैसे ही ब्रेक शुरू हुआ अचानक उन्होंने एक एडल्ट वेबसाइट (College lecturer opened adult website by mistake) खोल ली जिसमें एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़े वीडियोज नजर आ रहे थे. प्रेजेनटेशन वाला ऑप्शन चलते रहने के कारण स्क्रीन छात्रों को भी दिखाई दे रही थी. वो ये सब कुछ देखकर दंग रह गए.

प्रोफेसर को नौकरी से निकाला बाहर

रिपोर्ट्स की मानें तो एक छात्रा के पिता ने वेबसाइट से बात करते हुए बताया कि उनकी बेटी इस बात से बहुत नाराज और दुखी है. उसका मन है कि वो कॉलेज से नाम कटवा ले. पिता का कहना है कि बेटी अपने प्रोफेसर को माता-पिता के पद के बराबर मानती है और उनके द्वारा ऐसी हरकत हो जाने से वो काफी आहत है. जब ये खबर यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंची तब सब हैरान रह गए. तत्काल प्रभाव से प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया जो साल 2015 से ही कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे.