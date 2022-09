पालतू बिल्ली को 'मौत' के बाद मालिक ने दफनाया, कुछ ही घंटे बाद सामने आकर टहलने लगी तो उड़े होश!

इंसान अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करने लगता है और उनके बिना एक पल भी नहीं जी पाता. चाहे डॉग लवर्स हों या फिर कैट लवर्स, हर कोई अपने पालतू जानवरों पर जान छिड़कता है. जब उनकी मौत हो जाती है तो इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के एक परिवार के साथ भी हुआ जब उनकी पालतू बिल्ली (dead cat comes alive) मर गई. बड़े ही भारी मन से उन्होंने बिल्ली को दफनाकर (man buried someone else’s cat in England) उसका अंतिम संस्कार किया मगर कुछ ही घंटों बाद वो उनके सामने आकर टहलने लगी तो उनके होश उड़ गए.

पब के मालिक को एक शख्स ने बताया कि उसकी पालतू बिल्ली सड़क हादसे में मर गई है. (फोटो: The Plough Inn, Long Wittenham via Daily Star)

लॉन्ग विटेनहैम के ऑक्सफोर्डशायर गांव (Oxfordshire village, Long Whittenham) में गुरुवार 29 सितंबर को एक चौंकाने वाली घटना घटी. यहां मौजूद द प्लॉ इन (The Plough Inn) नाम के एक पब के मालिक (Pub owner buried pet cat) ने अपनी बिल्ली से जुड़ी विचित्र बात को फेसबुक पोस्ट में लिखा. हालांकि, डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक पब में शाम को एक शख्स आया जिसके हाथ में एक काली-सफेद रंग की खूबसूरत बिल्ली थी जो खून से लथपथ थी. गाड़ी से टकराकर बिल्ली की मौत हो गई थी. मालिक को लगा कि वो उनकी बिल्ली बिफ है.

शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर बिल्ली के बारे में जानकारी दी. (फोटो: The Plough Inn, Long Wittenham via Daily Star)

सामने आ गई अपनी बिल्ली तो उड़े होश

उसे देखकर वो बहुत उदास हुए और बिल्ली को नदी के पास दफना दिया. मगर अगले ही दिन मालिक की बिल्ली बिफ उनके सामने पब में आकर टहलने लगी. उसे देखकर उनके होश उड़ गए और परिवार के लोग भी चौंक गए. वो पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी. तब जाकर उन्हें पता चला कि जो शख्स बिल्ली लेकर आया था, उसे गलतफहमी हुई थी.

अंजान शख्स की बिल्ली को दफनाया

दरअसल, शख्स ने रोड पर पड़ी काली-सफेद बिल्ली को देखा और उसे लगा कि वो पब मालिक की बिल्ली है मगर सच तो ये है कि वो किसी अंजान व्यक्ति की बिल्ली थी. शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा है कि गांव में अगर कोई किसी ऐसे को जानता है जिसकी काली बिल्ली गुम हुई तो वो तत्काल उनसे संपर्क करे. उन्होंने उन लोगों से माफी मांगी जिनकी बिल्ली को अंजाने में उन्होंने दफना दिया है.