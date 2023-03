Viral Video: शादी में महंगा गिफ्ट देख 'रूठा' दूल्हा! लेने से कर दिया मना, लोग बोले- 'ऐसे लड़के कम होते हैं!'

शादियों में दूल्हा-दुल्हन को दोनों ही पक्ष गिफ्ट देने से चूकते नहीं हैं. एक तरफ दूल्हे के परिवार वाले, दुल्हन के लिए कीमती तोहफे खरीदते हैं दूसरी तरफ दुल्हन की ओर से तो ये तैयारियां कई गुना ज्यादा होती हैं. भले ही आजकल दहेज लेने-देने का रिवाज खत्म हो गया हो, पर लोग अपनी बेटियों को घर से जुड़े जरूरत के सामान जरूर दे देते हैं जिससे उनका वैवाहिक जीवन आसानी से चल सके. लड़के इन तोहफों को लेने में परहेज नहीं करते, मगर हर लड़के के लिए एक तरह से सोचना सही नहीं है. हाल ही में एक दूल्हे (groom refused to take the gift) ने लोगों की सोच को गलत साबित करते हुए मंडप में ही कीमती गिफ्ट लेने से मना कर दिया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @classypeepsofpakistan पर हाल ही में एक भारतीय शादी का वीडियो पोस्ट किया गया है जो वायरल हो रहा है. वीडियो (groom refused to take expensive gift video) में नजर आ रहे दूल्हे का नाम ऋषि पायलवी है जो लुधियाना के रहने वाले हैं वहीं दुल्हन का नाम कोमल शर्मा है. वीडियो पोस्ट करते हुए ये संदेश लिखा गया कि लड़कों को शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स को ना कहना आना चाहिए. वो तोहफे कई बार माता-पिता अपने बजट से बाहर आकर दे देते हैं जिससे वो अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित कर पाएं मगर ये पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करे.

दूल्हे ने महंगा गिफ्ट लेने से किया मना

वीडियो में एक मंडप का दृश्य नजर आ रहा है जिसमें दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं. तभी एक महिला दूल्हे को कोई कीमती तोहफा देती है जिसे लेने से दूल्हा तुरंत ही इनकार कर देता है. वो गिफ्ट देखकर रूठ जाता है, हालांकि, उसके रूठने में गुस्सा कम और प्यार ज्यादा रहता है. फिर वो कहता है- ‘मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं लूंगा, मैं ये ले ही नहीं सकता.’ फिर वो अपनी दुल्हन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे हीरे जैसी लाइफ पार्टनर मिल गई, वही काफी है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि ऐसे लड़के कम ही मिलते हैं. वहीं एक ने कहा कि ये लड़का हीरा है. जबकि एक ने कहा कि यही काम हर व्यक्ति को शादी के वक्त करना चाहिए. हालांकि, बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो लड़की को भी महंगे गिफ्ट लेने से मना कर देना चाहिए.