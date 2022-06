VIDEO: पटरी पर गिरे शख्स की रेलवे कर्मचारी ने बचाई जान, चंद सेकेंड की देरी से हो जाता बड़ा हादसा

दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डालने से परहेज नहीं करते. शायद इन्हीं लोगों के जज्बे और बहादुरी के चलते इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है. आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई हादसों को देखा होगा जिसमें कोई शख्स रेलवे स्टेशन पर पटरी ऊपर गिर जाता है और फिर कोई उसकी जान बचा लेता है. हाल ही में ऐसा नजारा देखने को मिला जब एक रेलवे कर्मी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे शख्स (railway employee save man from being hit by train) की जान बचाई.

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो (railway employee courage video) शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स रेलवे स्टेशन पर अंजान व्यक्ति की जान बचाते नजर आ रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि जिस पटरी पर व्यक्ति गिरा, उसी पर ट्रेन (railway employee rescue man from track) आ रही थी और अगर शख्स ने जरा भी देरी की होती तो उसे अंजान आदमी की जान चली जाती.

रेलवे कर्मचारी ने बचाई अंजान आदमी की जान

रेलवे ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा- एक बहादुर ऑन-ड्यूटी स्टाफ की मदद से एक इंसान की जिंदगी बच पाई. कर्मचारी खुद उस ट्रैक पर कूद गया जिसपर ट्रेन आ रही थी जिससे वो अंजान व्यक्ति को गंभीर चोट लगने से बचा सके. भारतीय रेलवे को गर्व है कि उसके पास एच सतीश कुमार जैसे होनहार कर्मचारी हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि सतीश कैसे दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाता है जो पटरी पर गिरा है. दूसरी ओर से ट्रेन आ रही है. सतीश तुरंत उसे पटरी से हटाता है. उसी बीच प्लेटफॉर्म पर खड़ा दूसरा व्यक्ति सतीश को उसका झंडा पकड़ा देता है जिससे कोई दूसरा हादसा ना घट जाए.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और बहुत से लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां कई लोग सतीश की तारीफ कर रहे हैं वहीं कई लोगों ने उस महिला की तारीफ की जिसने सतीश को उस आदमी के बारे में बताया जो पटरी पर फंसा हुआ है. दूसरी ओर कई लोगों ने उस शख्स की भी तारीफ की जिसने सतीश को झंडा दिया क्योंकि बिना झंडे के भी ट्रेन के साथ हादसे हो सकते हैं.