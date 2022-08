लाल रंग की लहरों से समुद्री जीवों पर मंडराया खतरा, बीच पर मरे मिले सैंकड़ों ऑक्टोपस और मछलियां

मेक्सिको के यूकाटन (Yucatan, Mexico) में स्थित टेलकाक बीच (Telchac beach) पर बीते कुछ हफ्तों से सैंकड़ों ऑक्टोपस, मैंटा रे, पफर फिश, और अन्य तरह के समुद्र जीव (Octopus, fishes wash up on shore due to red tide) मरे मिल रहे हैं.











Follow us on