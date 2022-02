भौं नहीं महिला की आंखों के ऊपर बना है 'जंगल'! देखकर डर जाते हैं लोग, बिना eyebrow के लुक हुआ वायरल

महिलाएं अपने लुक को लेकर काफी सेचत रहती हैं. वो हमेशा अपने लुक को संवारने में लगी रहती हैं. इनमें आइब्रो (How to set eyebrows?) यानी भौं को सेट करना भी शामिल है. आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं अक्सर अपनी भौं को सेट की रहती हैं मगर एक महिला को बड़ी भौं इतनी पसंद है कि वो अपनी ओरिजनल आइब्रो के ऊपर काला रंग पेंट (Woman paint black colour on eyebrow) कर उसे आइब्रो जैसा लुक दे देती हैं और उनके आइब्रो को सब देखते ही रह जाते हैं.

रूसी फैशन ब्लॉगर (Russian Fashion Blogger) एनजेलिका प्रोटोडायकोनोवा (Anzhelika Protodyakonova) अपनी आइब्रो के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनको 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जो उनकी आइब्रो को दीवाने हैं. उनकी भौं इतनी बड़ी दिखती है कि कोई भी उसे मिस नहीं कर सकता है. भौं की जगह से शुरू हो कर वो पूरे माथे को कवर कर लेती हैं.

बिना पेंट के महिला की फोटो वायरल हो रही है. (फोटो: Instagram/@anzhelika_protodiakonova)

बिना पेंट वाली फोटो में पहचान पाना मुश्किल

एनजेलिका को बड़ी भौं (Woman huge eyebrow) रखना इतना पसंद है कि वो काले रंग से पूरा माथा ढक लेती हैं. उनका कहना है कि लोग इसे काफी देखते हैं. यही नहीं, बड़ी भौं उन्हें हॉट भी लगती हैं. हालांकि वो बाहर जाते वक्त हमेशा बड़ी आइब्रो बनाकर नहीं रहती हैं. जब वो आइब्रो रंगती नहीं है तो आसानी से भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं और लोग उन्हें कम ही देखते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने उनकी असली भौं के साथ तो उन्हें कभी देखा ही नहीं होगा. मगर ऐसा नहीं है. पिछले साल क्रिसमस के मौके पर उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें वो बिना भौं के, डार्क लिपस्टिक में नजर आ रही थीं.

वायरल फोटो से हुई थीं फेमस

आपको बता दें कि पहली बार एनजेलिका सोशल मीडिया पर तब फेमस हुई थीं जब वो एक बस में यात्रा कर रही थीं और एक साथी यात्री ने उनकी फोटो खींचकर उसे पोस्ट कर दिया था. उस वक्त उन्हें काफी बुरा लगा था मगर जब वो फेमस होने लगीं तो उन्हें लगा कि उनकी भौं काफी खास हैं. उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो अपनी भौं क्यों पेंट करती हैं. मगर उनका लुक चर्चा का विषय बना रहता है.