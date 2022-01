VIDEO: -18 डिग्री तापमान में पटरी के बीचोंबीच सो गया शराबी, ऊपर से गुजर गई तेज रफ्तार ट्रेन!

कहते हैं, ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय!’ जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, जिसके रक्षक भगवान हों उसकी जान कोई नहीं ले सकता है. ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोग बड़े-बड़े हादसों में जिंदा बच जाते हैं. मगर रूस में हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया. इस खबर पर लोग विश्वास करने से भी इनकार कर दे रहे हैं. यहां एक शख्स के ऊपर से ट्रेन गुजर (Russian Man Slept on railway track, train runs over him) गई फिर भी उसकी जान बच गई.

रूस से हैरान करने वाली इस घटना (Shocking Train incident in Russia) ने सभी को चौंका दिया है. ट्रांस-साइबेरियन रेलवे (Trans-Siberian Railway) के क्रासनोयार्स्क से अबाकान (Krasnoyarsk to Abakan service) तक जाने वाली रेलवे लाइन पर ये घटना घटी है. मिरर वेबसाइट के अनुसार क्रासनोयार्स्क का एक 36 वर्षीय शख्स शराब के नशे में रेलवे लाइन के बीच में आकर सो गया. उस वक्त सर्बिया के इस इलाके में तापमान -18 डिग्री सेंलसियस (-18 degree celsius) हो चुका था.

पटरी के बीच सोया आदमी, ऊपर से गुजरी ट्रेन

अचानक पटरी पर ट्रेन आ गई मगर उसकी गति इतनी तेज थी कि ड्राइवर वक्त रहते ट्रेन को रोक ही नहीं पाया और शख्स के ऊपर से ट्रेन पार करा दी. आगे जाकर ट्रेन रुकी और रेलवे कर्मी इस डर में शख्स के पास भागे कि उसकी जान इस हादसे में चली गई होगी मगर हैरानी की बात तो ये है कि वो ट्रेन गुजरने जाने के बाद भी घोड़े बेचकर (Drunkard Slept on railway line in russia) सो रहा था. इसके बाद शख्स को कर्मियों ने पटरी से उठाया और साइड में किया. मगर इसके बावजूद भी वो नींद से नहीं जागा. फिर उसे नींद से जगाने की काफी कोशिश की गई.

शख्स को नहीं लगी गंभीर चोट

रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने होश में आने के बाद कहा कि वो एक लोकल रेलवे स्टेशन पर एक दोस्त से मिलने गया था. शराब के नशे में धुत होने के कारण वो चलते-चलते पटरी के पास आ पहुंचा और वहीं लेटकर सो गया. इसके बाद शख्स को अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुछ चोटें तो लगी हैं मगर उसकी हालत ठीक है. डॉक्टर्स इस बात से भी हैरान हैं कि उसे एक तो ट्रेन से नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उसके और ट्रेन के निचले भाग में काफी खाली जगह थी और दूसरी हैरानी की बात ये है कि -18 डिग्री सेल्सियस में, खुले में सोने के बावजूद भी उसे पाला नहीं मारा, या ठंड से उसकी मौत नहीं हुई.