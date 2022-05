दिमाग की शक्ति से कुछ भी हिला सकती थी महिला! प्रयोग के दौरान एक इशारे से रोक दी थी मेंढक की धड़कनें

आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अपनी मानसिक शक्ति से कोई सुपरहीरो या तो किसी से बातें करता होगा या फिर किसी भी चीज को उसकी जगह से हिलाने में कामयाब रहता होगा. कई बार तो कुछ सुपरहीरोज अपनी शक्ति से किस की जान लेने में भी सक्षम होते दिख जाते हैं. अब सोचिए कि अगर ऐसी ही शक्तियां काल्पनिक ना रह कर असल में किसी इंसान के अंदर आ जाएं तो क्या होगा. बेशक ये हैरान करने वाली वाली बात है मगर ऐसा कई साल पहले एक महिला (Woman claim to move anything with mind power) के साथ देखा जा चुका है जो दावा करती थी कि वो दिमाग की शक्ति से कुछ भी हिला सकती है.

रूस (Russian woman can move anything with power of mind) की रहने वाली वाली महिला नीना कुलागिना (Nina Kulagina) का जन्म 1926 को हुआ था. 14 साल की उम्र में उन्होंने रेड आर्मी को जॉइन कर लिया था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो उस आर्मी के टैंक रेजिमेंट का हिस्सा बन चुकी थीं. मगर जिस दौरान उनकी शक्तियों की जांच हुई तब वो एक हाउस वाइफ बन चुकी थीं. नीना को जब पहली बार अपनी शक्तियों के बारे में पता चला तब उन्हें लगा कि शायद उन्होंने ये शक्तियां अपनी मां से हासिल की हैं.

मन की शक्ति से कुछ भी करने में थी सक्षम

नीना ने ध्यान दिया कि जब वो ज्यादा गुस्से में होती हैं तो वो अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज को हिला सकती हैं. उस दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए कई बार उन्हें मेडिटेशन करना पड़ता था जिससे वो अपने दिमाग को सभी खयालों से बिल्कुल साफ कर दें. जब उन्हें फोकस मिल जाता था तब उनकी रीढ़ की हड्डी में भयंकर दर्द होता था और आंखों में जलन होती थी. उनका ये भी दावा था कि तूफान के कारण उनकी शक्ति कम हो जाती है.

मेंढक की रोकी धड़कनें

उन्होंने एक बार बिना अंडे को हाथ लगाए उसमें से पीला और सफेद हिस्सा अलग-अलग कर दिया था. उनके इस दावे की जांच रूसी वैज्ञानिकों ने की. नीना से जुड़ा सबसे फेमस प्रयोग साल 1970 में किया गया. जब वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ हद तक उनकी बातें सही हैं तो वो देखना चाहते थे कि क्या ये शक्तियां जीवित चीजों पर भी काम करती हैं या नहीं. एक मेंढक के साथ एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया और सभी को हैरान करते हुए नीना ने अपने सिर्फ एक इशारे से मेंढक की दिल की धड़कनों (Woman stopped heartbeat of from with power of mind) को रोक दिया. एक तरफ जहां रूसी वैज्ञानिकों ने इस शक्ति पर आंख बंदकर विश्वास कर लिया तो दूसरी तरफ कुछ ब्रिटिश और अमेरिकी लेखकों ने इसे छल करने का एक तरीका बताया. उन्होंने कहा कि महिला खुफिया तरीके से चुंबक और पतली डोरियां को प्रयोग करती थी जिससे वो इस तरह की चीजों को अंजाम दे पाए. एक रूसी अखबार ने महिला को फ्रॉड कह दिया था तो साल 1987 में उसने मानहानि का केस कर दिया था जिसमें वो आधे तौर पर जीत भी गई थी. साल 1990 में महिला की मौत हो गई थी.