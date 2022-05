700 साल पुराने पवित्र पेड़ के नीचे महिला ने खिंचवाई अश्लील फोटो, कठोर सजा के डर से मांगने लगी माफी!

हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसी चीज जरूर होती है जिसपर उसकी अटूट आस्था और विश्वास होता है. इन चीजों को वो इतना पवित्र मानता है कि भूल से भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता. ऐसे में जब कोई उस चीज का अपमान करता है तो विवाद हो जाना लाजमी है. हाल ही में ऐसा ही एक रूसी महिला के साथ हुआ. उसने इंडोनेशिया स्थित एक पवित्र पेड़ (Woman clicked vulgar photo under sacred tree in Bali, Indonesia) का अपमान किया जिसके बाद उसे बेहद कठोर सजा मिली है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार रूस की योगा ट्रेनर (Russian yoga trainer vulgar photo under holy tree) अलीना योगा (Alina Yoga) इंस्टाग्राम पर काफी फेमस हैं. वो अपने 17 हजार फॉलोअर्स को योगा सिखाती हैं और अपनी योगा से जुड़ी लाइफस्टाइल के बारे में शेयर भी करती रहती हैं. हाल ही में अलीना एक बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं जिसके बाद उन्हें सबसे माफी मांगनी पड़ रही है.

पवित्र पेड़ के नीचे खिंचवाई अश्लील फोटो

बाली के बाबकान मंदिर (Babakan Temple, Bali) में 700 साल पुराना एक पेड़ (Yoga trainer vulgar photo under 700 year old tree) है जिसे लोग कायु पुटी (kayu putih) कहते हैं. इस पेड़ से लोगों की आस्था जुड़ी है और ये एक धार्मिक पेड़ है जिसकी लोग पूजा करते हैं. मगर अलीना ने उन तमाम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए इस पेड़ के नीचे खड़े होकर एक अश्लील फोटोशूट (Woman vulgar photoshoot in Indonesia) करवाया और उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. जब ये फोटो बाली के एक व्यापारी ने देखी तो उसने तुरंत ही प्रशासन से इसकी शिकायत की और महिला को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर डाली.

महिला ने मांगी माफी

तब से महिला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. बाली के लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पर आलोचना की. विवाद बढ़ता देख अलीना ने यू-टर्न लिया और लोगों से माफी मांगी. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सफेद कपड़ों में पेड़ के पास बैठकर उसकी पूजा कर रही हैं. अब अगर अलीना के आरोप सिद्ध होते हैं इंडोनेशिया के नियमों के अनुसार उन्हें 6 साल की जेल और 52 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. वीडियो के अलावा उन्होंने हाथ जोड़कर एक पोज देते हुए एक फोटो भी शेयर की है और बाली को लोगों से माफी मांगी है.