अद्भुत! साधु ने पिछले 48 सालों से हवा में उठाया है अपना एक हाथ, बेहद चौंकाने वाली है वजह

दुनिया में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ऐसे करिश्मे किए हैं जिनके बारे में सोचकर ही इंसान दंग हो जाता है. लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कोई इंसान (Super Humans of the World) अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर ऐसा कैसे कर सकता है. आज हम आपको ऐसे ही एक महामानव के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 48 सालों से अपने एक हाथ को हवा (Man Kept Hand Raised for Past 48 Years) में उठाया हुआ है. एक पल के लिए भी उन्होंने इसे नीचे नहीं किया.

यूं तो अमर भारती (Amar Bharati) का नाम शायद बहुत कम लोग जानते होंगे मगर उन्होंने आस्था और शांति के लिए जिस कार्य को किया है उसके बारे में पूरी दुनिया वाकिफ है. अमर भारती एक संन्यासी (Yogi Amar Bharati) हैं और उन्होंने पिछले 48 सालों से अपने एक हाथ को हवा में उठाया हुआ है. इस दौरान एक पल के लिए उन्होंने अपने हाथ को नीचे (Amar Bharti hand Raised) नहीं किया है. कई लोग उनके इस कारनामे को चमत्कार (Amazing Sadhu Raised Hand) बताते हैं जबिक बहुत से लोग इसे बेवकूफी भी कह देते हैं पर अमर भारती का ये हैरान करने वाला काम चमत्कार से कम नहीं है.

ऐसे साधु बने अमर भारतीस्कूपवूप वेबसाइट के अनुसार अमर भारती शुरू से संन्यासी नहीं बनना चाहते थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक बैंक कर्मचारी थे. उनके पास पत्नी थी, बच्चे थे, घर था, नौकरी थी मगर अचानक एक दिन उनका मन आध्यत्म की ओर खिंचा चला आया और उन्होंने सब कुछ त्याग कर धर्म की राह पकड़ ली. अपनी जिंदगी का बचा हुआ वक्त उन्होंने भोलेनाथ भगवान शिव के समर्पित कर दिया.

इस कारण से उठाया है हाथअगर आप कभी अपने हाथ को हवा में उठाएं तो संभव है कि आप 2-3 मिनट आसानी से हाथ उठा लें मगर उससे ज्यादा हाथ उठाए रखना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है. पर शिव की भक्ति और संसार की शांति के लिए उन्होंने ये कार्य किया. अपने एक इंटरव्यू में अमर भारती ने बताया कि उन्हें ये काम करने के लिए शिव से शक्ति प्राप्त हुई है. इसके अलावा वो इसके जरिए वो दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते थे. शुरुआत में उन्हें काफी दर्द झेलना पड़ा. मगर आस्था की प्रबल शक्ति के दम पर भारती साल 1973 से अपने हाथ को हवा में खड़ा किए हुए हैं.