बेढंगे कपड़े पहन बच्चों के स्कूल आने पर प्रशासन ने परिजनों को दी चेतावनी, नाइट ड्रेस पर लगाई रोक!

स्कूलों में कई तरह के नियम (School Rules) बनाए जाते हैं जिससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी (Students) स्कूल की गरिमा को बनाए रखें और स्कूल में शिष्टाचार का सबक सीखें मगर एक स्कूल ने तो बच्चों के परिजनों पर भी कायदे-कानून लगा दिए हैं. हाल ही में इंग्लैंड (England) के एक शहर में मौजूद स्कूल ने उन परिजनों के लिए नियम बना दिए हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं या उन्हें स्कूल से घर ले जाने के लिए आते हैं. मगर ये नियम इतना हैरान करने वाला है कि सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

इंग्लैंड के मिडल्सब्रो (Middlesbrough) के आयरसम प्राइमरी स्कूल Ayrseome Primary School ने बच्चों के परिजनों को सख्त हिदायत दी है कि वो स्कूल कैंपस में पैजामे या नाइट ड्रेस (No Night Dress in school campus) पहनकर ना आएं. प्रशासन ने कहा है कि परिजन जब भी स्कूल आएं तो ढंग के कपड़े (Wear Appropriate clothes in school) पहनकर आएं क्योंकि बेढंगे कपड़े (Inappropriate clothes) पहनने से दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है. स्कूल ने सोशल मीडिया पर इस मैसेज को पोस्ट किया जो अब तक वायरल हो चुका है. डेली स्टार वेबसाइट ने स्कूल के कुछ बच्चों के परिजनों से बात की. एक पिता ने बताया कि उन्होंने भी ये अक्सर नोटिस किया है कि कुछ माता-पिता अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आ जाते हैं. उन्होंने बताया कि कुछ पिता सिर्फ पैजामा पहन स्कूल आ जाते हैं.

एक अन्य परिजन ने कहा कि सुबह ढंग की शर्ट और पैंट पहनने में सिर्फ 5 मिनट लगता है मगर कुछ मां-बाप सीधे बिस्तर से निकल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आ जाते हैं. उन्होंने बताया कि कुछ मां-बाप नो अपने ड्रेसिंग गाउन में ही बच्चों को स्कूल छोड़ने आ जाते हैं जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है. कई बार तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को उनके माता-पिता के पहनावे के लिए चिढ़ाने भी लगते हैं. एक ओर जहां लोगों ने स्कूल प्रशासन के निर्णय की तारीफ की वहीं कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है. स्कूल के इस तरह माता-पिता को जज नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर उन्हें सुबह उठकर कपड़े बदलने में आलस आता होगा या ठंड लगती होगी तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए.