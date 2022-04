वैज्ञानिकों का चमत्कार! बना डाला ऐसा कैमरा जो घुप अंधेरे में भी खींच लेगा फोटो, फ्लैश की नहीं पड़ेगी जरूरत

अक्सर लोग जब ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो इस बात के लिए बड़ा परेशान होते हैं कि लाइट (How to click photos in low light) की कमी की वजह से उनके अच्छे शॉट मिस हो गए. कई बार तो अंधेरे के कारण लोगों की फोटोज खराब हो जाती हैं. मगर अब इस समस्या का हल निकल आया है. वैज्ञानिकों ने ऐसे कैमरा बना दिया है जो अब घुप अंधेरे में भी फोटो (Camera can click coloured photos in darkness) खींच सकता है और आपको फ्लैश या बाहरी लाइट का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा.

इरविन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (University of California) के वैज्ञानिकों ने ये चमत्कार कर दिखाया है. उन्होंने इंफ्रारेड किरणों की मदद से ऐसा कैमरा (Infrared camera click coloured photos in no light) बना दिया है जो बिल्कुल अंधेरे में भी अच्छी फोटो खींच सकता है. इसके लिए उन्होंने खास तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तस्वीर पूरी तरह से रंगी होगी जैसे आप लाइट की मौजूदगी में खींचते हैं.

इंसान सिर्फ 300 से लेकर 700 नैनोमीटर तक ही देख सकता है

आपको बता दें कि जिस आर्टिफिशियल एल्गॉरिदम का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने तस्वीर खींचने की सुविधा बनाई है वो एक तरह का डीप लर्निंग एल्गोरिदम है जो इंसान के दिमाग से और उसकी हरकतों से सीखता है. जानकारी के अनुसार ये एल्गॉरिदम न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है. इंसान की आंखें विसिबल स्पेक्ट्रम में ही देख सकती हैं. यानी इंसान सिर्फ 300 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की लाइट को ही देख सकता है. इंफ्रारेड लाइट 700 नैनोमीटर के ऊपर की रेंज है जिसे इंसान नहीं देख सकते.