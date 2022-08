घर के अंदर घुस आई सील, सोफे पर बैठकर करने लगी आराम! देखते ही खौफ से कांप उठी पालतू बिल्ली

घर में अगर बिन बुलाया मेहमान आ जाता है तो मेजबान को तकलीफ होती है. मेहमान अगर इंसान नहीं जानवर हो तो मुश्किल बढ़ ही जाती है. हाल ही में न्यूजीलैंड (Seal breaks into house in New Zealand) के एक परिवारे के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उनके घर में एक जीव घुस आया और आकर सोने लगा. शहरी इलाके में अगर जीव की बात करें तो आपको लग सकता है कि वो कोई कुत्ता-बिल्ली होगा मगर जिस परिवार की बात हम कर रहे हैं उनके घर में एक सील घुस आई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड के माउंट मौंगानुई (Mt Maunganui, New Zealand) में रहने वाली रॉस फैमिली के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप दंग हो जाएंगे. घर में एक सील (Seal inside house) चली आई और पालतू बिल्ली को बेतहाशा डरा दिया. उस वक्त बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहे थे तभी सील ड्रॉइंग रूम में आ गई और सोफे पर आराम से आकर बैठ गई.

सोफे पर बैठी दिखी सील

फिल रॉज ने वेबसाइट को बताया कि उनकी पत्नी जेन 17 अगस्त को सुबह 6 बजे जिम जाने के लिए घर से निकली. वो अपनी कार में बैठी तो उसे भौंकने जैसी आवाज सुनाई दी. उसे लगा कि पड़ोसी का कुत्ता होगा इसलिए जेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई. जब वो 7 बजे के करीब लौटी और उसने दरवाजा खोला तो उसे घर के अंदर एक छोटी सील नजर आई. उसने तुरंत अपने बच्चों को जगाया और पूरी स्थिति के बारे में बताया.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वो चिड़िया, जिसकी आंखें हैं इंसान से तेज आगे देखें…

पर्यावरण विभाग वालों ने सील को समुद्र के पास छोड़ा

फिल ने वेबसाइट को बताया कि जब घर में सील आई तो वो घर पर नहीं था. वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट और इसलिए उन्हें ज्यादा दुख लगा. उन्होंने मजाक में कहा कि उनके परिवार के लिए ये स्थिति किसी इमर्जेंसी की तरह थी और उसी वक्त इन विषयों से जुड़े जानकर फिल अपने घर पर नहीं थे. फिल ने अंदाजा लगाया कि सील उनकी पालतू बिल्ली के साथ घर के अंदर चली आई होगी. काफी कोशिशों के बाद जेन ने सील को घर से बाहर निकालकर गार्डेन में छोड़ दिया. पर्यावरण विभाग का एक कर्मी वहां आया और सील को अपने साथ लेता गया. फिल ने बताया कि उनके इलाके में पहले भी सील दिख चुकी हैं.