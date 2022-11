भगदड़ में कैसे बचाएं अपनी जान? विशेषज्ञों ने बताया सबसे उपयुक्त तरीका, कभी नहीं होगी भीड़ में अनहोनी!

बीते दिनों साउथ कोरिया के सियोल (Seoul, South Korea) में भगदड़ (Seoul stampede) के खबर ने सभी लोगों को चौंका दिया. हैलोवीन के मौके पर उमड़ी हजारों की भीड़ में जब भगदड़ मची तो लोग अपनी जान बचाते नजर आए. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सियोल की भगदड़ में 154 लोगों के मरने की खबर है जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं. वैसे किसी भी देश में भगदड़ का ये पहला मामला नहीं है. कई देशों में भगदड़ (how to survive stampede) के खौफनाक नजारे देखने को मिले हैं. ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि भगदड़ में इंसान अपनी जान कैसे बचाए.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (what to do in stampede) शेयर किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिखाया गया है कि कैसे भगदड़ (how to protect ourself in stamepede) के वक्त लोगों को अपनी जान बचानी चाहिए जिससे ना उन्हें भीड़ में कोई नुकसान पहुंचे और ना ही उनके कारण कोई और मुश्किल में पड़े.

भीड़ में कैसे खड़े रहें?

वीडियो में विशेषज्ञ सिखा रहे हैं कि भगदड़ में लोगों को क्या करना चाहिए. जानकारों के अनुसार जब भीड़ बढ़ती है तो लोगों के कदम अपने आप छोटे हो जाते हैं. ऐसे में उनका संतुलन बिगड़ता है. सबसे आसान तरीका है कि अपने पैरों को खोल देना चाहिए जिससे संतुलन सुधरे और लोग एक दूसरे के ऊपर ना गिरें. इसके बाद लोगों को हाथ नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे अगल-बगल वाले लोग एक दूसरे से सट जाते हैं और उनका सीना दबता है जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है और सांस रुक सकती है. ऐसे में लोगों को बॉक्सिंग के अंदाज में हाथ सीने के सामने रखना चाहिए. इस तरह सीना नहीं दबेगा और सांस लेना आसान होगा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बंदूक की गोली की तरह ये मछली करती है पानी का इस्तेमाल, बेहद अलग है शिकार करने का तरीका! आगे देखें…

गिर जाने पर क्या करना चाहिए?

वीडियो में आगे बताया गया कि अगर कोई भगदड़ में नीचे गिर जाता है तो उसे पीठ या पेट के बल नहीं लेटे रहना चाहिए क्योंकि ऐसे में ढेरों लोग उनके ऊपर गिरेंगे और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. व्यक्ति को तुरंत ही करवट ले लेनी चाहिए. इस तरह उसके सीने नहीं दबेंगे और ना ही कमजोर अंगों पर चोट पहुंचेगी. अगर कोई गिर गया है तो उसे सबसे पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 44 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.