आपस में भिड़ गईं दो शिप, मौत के मुंह में जाने से बाल-बाल बचे यात्री! हैरान कर देगा वीडियो

हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर सड़क हादसों के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. बेशक ये भयानक होते हैं. आपने विमान हादसों की भी तस्वीरें देखी होंगी. मगर इन दिनों शिप के एक्सिडेंट से जुड़ा वीडियो वायरल (Ship collide in each other viral video) हो रहा है जो काफी चौंकाने वाला है. वैसे तो सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना की ही खबरें ज्यादा सुनाई देती हैं मगर नौकायान दुर्घटना (ship accident viral video) का ऐसा नजारा शायद ही पहले देखा गया होगा.

ट्विटर अकाउंट दैट लुक्ड एक्सपेंसिव नाम के अकाउंट पर अक्सर हैरान करने वाली चीजों के वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. इन दिनों एक वीडियो इस अकाउंट पर शेयर किया गया है जिसमें शिप्स के एक्सिडेंट (Ship accident) का नजारा देखने को मिल रहा है. हैरानी इस बात की है कि ये दोनों ही विशाल शिप्स (two ships collide in sea viral video) हैं और इसपर कई लोगों के रहने की जगह दिख रही है. ऐसे में इस तरह का हादसा होना, यात्रियों के लिए मौत के मुंह में जाने जैसा है.

शिप के एक्सिडेंट का वीडियो वायरल

वीडियो के कैप्शन के अनुसार दो कार्निवाल क्रूज शिप्स एक दूसरे के नजदीक आ गईं. एक शिप पीछे से अगली शिप के करीब बढ़ती दिख रही है. कुछ ही पलों में उसके आगे का हिस्सा, दूसरी शिप के अंदर घुसता नजर आ रहा है. इस टक्कर से शिप भी टूटती जा रही है. उसका काफी हिस्सा टूटकर पानी में गिरता हुआ दिख रहा है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वीडियो पर लोगों ने की टिप्पणी

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं जबकि 15 हजार से ज्यादा लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने वीडियो पर कमेंट कर बताया कि वो उसी शिप पर था जिसको ज्यादा नुकसान पहुंचा है. उसने अपने इस अनुभव को खतरनाक बताया है और साथ में शिप की फोटोज भी शेयर की है. शख्स ने ये भी बताया कि यात्रियों को इस हादसे का कोई कारण नहीं दिया गया. उन्हें नहीं पता कि ये शिप के कप्तान की गलती थी या फिर खराब मौसम का असर था और या फिर गलत जानकारी शेयर की गई थी.