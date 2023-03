Viral Video: कीड़े से कैसे बनता है रेशम? सिल्क बनाने का अनोखा तरीका वायरल, कड़ी मेहनत से निकलता है रेशा

How silk is made: प्रकृति भी इतनी अनोखी है कि उसने छोटे से छोटे जीवों को भी बेहद महत्वपूर्ण और कीमती बनाया है. कई जीवों को उड़ने की शक्ति दी तो कई को तेज दौड़ने की, किसी के अंदर जहर दे दिया तो किसी को नुकीले दांत और नाखून दे दिए. इंसान ने इन तमाम जीवों को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया है. पर बड़े जीवों के अलावा, प्रकृति ने छोटे कीड़ों को भी इतनी उपयोगी बना दिया कि इंसान ने उनसे भी अपनी जरूरतों को पूरा किया. अब आप रेशम के कीड़े (Silk made from silkworm video) को ही ले लीजिए. दिखने में छोटा और घिनौना लगता है पर वो इतने काम का होता है कि उसी पर करोड़ों का व्यापार टिका है.

सिल्क की साड़ियां और कपड़े बनाने का पूरा बिजनेस सिल्क वर्म (Silk making from silk worm video) पर ही टिका रहता है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिल्क वर्म से सिल्क कैसे बनाया जाता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि सिल्क बनाने की क्या प्रक्रिया है. फूडीवुडी 67 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ दिनों पहले सिल्क रेशे निकालने का वीडियो पोस्ट किया गया है जो लोगों हैरान कर रहा है.

सिल्क के कीड़े से ऐसे बनता है सिल्क

इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि सिल्क बनाना कितना मेहनत का काम होता है. सबसे पहले कारीगर, रेशम के कीड़ों को एक गोल लकड़ी में डालते हैं जिसमें कई खाने बने हैं. इसके बाद वो उसे खड़ा कर के छोड़ देते हैं. कुछ वक्त बाद रेशम के कीड़े रेशे निकालकर प्यूपा या अपने ऊपर कोष बना लेते हैं. फिर इन्हीं प्यूपा को निकालकर गर्म पानी में धोया जाता है और फिर उन रेशों को एक-एक कर मशीन पर लगाया जाता है. अंत में सारे रेशे एक साथ जमा हो जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 24 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि इसी वजह से रेशम बहुमूल्य होता है. वहीं एक ने कहा कि ये बहुत घिनौनी बात है कि जीव को इस प्रकार मार डाला जा रहा है. एक ने सवाल किया कि फिर कीड़ों के साथ क्या किया जाता है.