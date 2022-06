VIDEO: रोटी से एक दूसरे को मारने लगे लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा विचित्र चैलेंज

रोटी का इस्तेमाल आप या तो अपने खाने के लिए करते हैं या फिर जानवरों को खिलाते हैं मगर क्या आपने कभी रोटी से किसी को हमला करते हुए देखा है? आप सोचेंगे कि रोटी से आखिर किसी को मार कैसे सकते हैं, क्योंकि मारने के बाद ना ही रोटी बचेगी और ना ही किसी को चोट लगेगी. पर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक विचित्र चैलेंज काफी वायरल (people slapping each other with roti) हो रहा है जिसमें लोग एक दूसरे को रोटी से मारते नजर आ रहे हैं.

टॉर्टिला चैलेंज (tortilla challenge) इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत फेमस हो रहा है. अपने अजब-गजब वीडियोज (weird videos) के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (viral hog) पर हाल ही में टॉर्टिले चैलेंज से जुड़ा वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो काफी फनी है क्योंकि लोग एक दूसरे को रोटी (roti challenge) से मारते दिख रहे हैं.

क्या है टॉर्टिला चैलेंज

वायरल वीडियो में तीन लोग खड़े हैं और एक दूसरे के सामने शांत खड़े हैं. उनके हाथों में रोटी है और मुंह में पानी भरा है. जैसे ही एक शख्स हंसता है वैसे ही सब उसके ऊपर पानी थूक देते हैं और एक दूसरे को रोटी से मारना शुरू कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर टॉर्टिला चैलेंज है क्या. दरअसल, टॉर्टिला चैलेंज टिकटॉक पर शुरू किया गया है. इसमें हर प्रतिभागी एक दूसरे के सामने बिल्कुल सीरियस खड़ा होता है और जो पहले हंस देता है उसके ऊपर बाकी सब लोग मुंह में भरा पानी छोड़ देते हैं और रोटी से मारने लगते हैं. मारने के दौरान अगर पिटने वाला शख्स कोई आवाज करता है तो फिर वो खेल से बाहर निकल जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसे अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 5 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि जब-जब वो इस वीडियो को देखता है तो उसे ज्यादा ही हंसी आती है. एक महिला ने कहा कि उसे अच्छा लगा कि लोग कैसे आपस में मस्ती कर रहे हैं. एक महिला ने कहा कि क्या हर कोई कोरोना के बारे में भूल चुका है, आखिर क्यों लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं. एक ने कहा कि दुनिया में भुखमरी आने वाली है, खाना खत्म होने वाला है और ये लोग इस तरह खाना बर्बाद कर रहे हैं.