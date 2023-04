खूंखार शिकारी है ये छोटी चिड़िया, अपने साइज के जीवों के लिए है 'यमराज'! मिनटों में सुला देती है मौत की नींद

जब भी शिकारी जानवरों की बात आती है तो जहन में शेर, चीता, बाघ जैसे बड़े जीव आते हैं. कई पक्षी भी गजब के शिकारी होते हैं. जिनमें चील, गिद्ध आदि शामिल हैं. पर आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति में कई ऐसी छोटी चिड़िया भी हैं, जो अपने साइज के हिसाब से मासूम प्राणी लगेंगी पर वो इतनी खतरनाक होती हैं कि मिनटों में अपने शिकार को मौत की नींद सुलाकर उसे खा जाती हैं. ऐसी ही एक चिड़िया का नाम है ब्लैक थाइड फैल्कनेट (Black thighed falconet).

ऑडिटी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लैक थाइड फैल्कनेट (Microhierax fringillarius) को सबसे छोटी छोटी ‘बर्ड ऑफ प्रे’ (smallest bird of prey in the world) माना जाता है, यानी दूसरे जानवरों और पक्षियों को मारकर खाने वाली चिड़िया. साइज में ये पक्षी गौरैया जितनी छोटी होती है, पर अपने ही साइज के अन्य जीवों के लिए, जिनका ये शिकार करती है, यमराज से कम नहीं है. अगर ये उनके पीछे पड़ गई तो उनका शिकार कर, उन्हें अपना आहार बनाकर ही मानती है.

छोटा साइज पर बड़ा वार!

इनका साइज 14 से 16 सेंटीमीटर तक होता है. वहीं इनके एक पंख से दूसरे का साइज 27 से 32 सेंटीमीटर तक होता है. इनका वजन भी कुछ ही ग्राम होता है. ये दिखने में बेहद क्यूट लगते हैं और खूबसूरत भी होते हैं, पर इनकी खूबसूरती से, इनके शिकार करने के हुनर को कम नहीं आंका जा सकता. ये चिड़िया कई तरह के कीड़ों, जैसे, पतिंगे, तितली, दीमक, आदि को शिकार बनाती है. पर कभी-कभी ये दूसरी अन्य छोटी चिड़िया, छिपकली और छोटे साइज के चमगादड़ों को भी अपना शिकार बना लेती है.

ये भी पढ़ें: चीता नहीं, ये है दुनिया का सबसे तेज जीव, स्पोर्ट्स कारों से भी ज्यादा है स्पीड! शिकार करने में है माहिर

झुंड में करती हैं हमला

ये काफी सामाजिक चिड़िया मानी जाती है क्योंकि ये जुंड में शिकार करती है. इनके झुंड में 10 पक्षी तक हो सकते हैं. किसी ऊपरी जगह से ये अपने शिकार पर नजर रखती हैं और फिर उनके ऊपर हमला कर देती हैं. ब्लैक थाइड फैल्कनेट, ब्रुनेई, म्यांमार, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाई जाती है. ये अलग-अलग माहौल, वातावरण में आसानी से ढल जाती है.