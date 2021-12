बैग में 'जंगल' लेकर एयरपोर्ट के अंदर घूम रहे थे 2 शख्स! जांच करते ही बाहर आ गईं ढेरों मकड़ियां और बिच्छू

दुनिया के तमाम देशों में अलग-अलग प्रजाति के अनोखे जीव (Amazing Animals of the World) पाए जाते हैं जिनकी तस्करी करने वाले अपराधी इन्हें गैर कानूनी तरह से पकड़ते हैं और दूसरे देशों में ले जाकर महंगे दाम पर बेच देते हैं. खबरों में कई बार ऐसे लोगों के खुलासे हुए हैं जिनके पास यात्रा के दौरान कई मकड़ियां और बिच्छू बरामद हुए हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला कोलंबिया (Spider Smugglers Caught in Colombia) से सामने आया है. यहां दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास इतने जीव गैरकानूनी तरीके से थे कि मानो वो पूरा का पूरा जंगल (Smugglers Carry Dangerous creatures at airport) ही अपने बैग में लेकर यात्रा कर रहे हों.

कोलंबिया के बोगोटा एयपोर्ट (Bogota Airport, Colombia) पर हाल ही में 2 जर्मन (German Smugglers Caught with Tarantula Spider and Scorpion) नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से ढेरों मकड़ियां, बिच्छू, मकड़ी के अंडे और कॉकरोच मिले हैं. सुरक्षाकर्मियों ने जब दोनों यात्रियों के सामान की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए. उसमें कई प्लास्टिक के डिब्बे थे जिनके अंदर ये सारे जीव कैद थे.

223 मकड़ियां, 67 कॉकरोच मिले

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास से 210 प्लास्टिक के डिब्बे पाए गए थे. जिनमें 232 टैरेंटुला मकड़ियां, 9 मकिड़ियों के अंडे, बिच्छू और उसके 7 बच्चे और 67 कॉकरोच मिले हैं. आपको बता दें कि कोलंबिया में हजारों प्रजाति के बेहद अनोखे जीव पाए जाते हैं जिनकी तस्करी की जाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन्हें बेचा जाता है. रिपोर्ट की मानें तो इस साल 11 हजार जीवों को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है.

तस्करों का पकड़ा गया झूठ

बोगोटा की पर्यावरण सचिव कैरोलाइना ने कहा कि टैरेंटुला मकड़ियों की इतनी बड़ी शिपमेंट साल 2018 के बाद से नहीं पाई जाएगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन नागरिकों ने कहा कि वो शिक्षा और अध्ययन के काम के सिलसिले में जीवों को ले जा रहे थे हालांकि उनके पास किसी भी तरह का पर्मिट नहीं था. अब एक्सपर्ट्स सारे जीवों पर रिसर्च करेंगे और ये तय करेंगे कि उन्हें वापिस उसी जगह छोड़ दिया जाए जहां से वो चुराए गए थे या फिर उन्हें किसी दूसरी जगह पर रीलोकेट किया जाए.