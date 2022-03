कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर था शख्स, पीछे से रेंगते हुए आ गया जहरीला सांप! हैरान कर देगा Video

सांप (Snake viral video) चाहे टीवी में दिख जाए या फिर किसी जू में, इंसान को डर लग ही जाता है लेकिन अगर वही सांप आंखों के सामने बिना किसी पिंजड़े या रुकावट के आ जाए तो फिर सांसे थमने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. भले ही हर सांप जहरीला नहीं होता मगर सांप को सिर्फ देखकर ही रूह कांप जाती है. ऐसी ही स्थिति हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स (CCTV camera record snake sneaking up on man) के साथ देखने को मिली जिसके नजदीक सांप रेंगते (Snake crawls near man viral video) हुए पहुंच गया.

कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अगर रिकॉर्ड ना हुई हों तो उनपर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल होता है. ऐसी ही घटना से जुड़ा एक वीडियो चर्चा में है. न्यूज चैनल एबीसी न्यूज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया (Australia snake crawls near man viral video) का एक वीडियो शेयर किया है जो डरावना है. रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो जिप्सलैंड (Gippsland, Australia) का है. वीडियो में मालकम नाम का शख्स खुले में टेबल चेयर पर बैठ, आराम से अपना काम कर रहा था.

तभी अचानक पीछे सांप नजर आया. वीडियो में नजर आ रहा सांप काफी लंबा है और रेंगते-रेंगते मालकम की कुर्सी की ओर बढ़ रहा है. शख्स अपने काम में व्यस्त है इसलिए उसे जरा भी नहीं पता चला कि सांप उसके पीछे है. अचानक सांप, मालकम के रोटेटिंग चेयर के टायर तक पहुंचा और कुछ ही पल में शख्स के पैर पर चढ़ने लगा जब उसे एहसास हुआ कि पैर के पास कुछ है. सांप तब तक आनन-फानन में वहां से भागने लगा तो शख्स भी हड़बड़ाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सांप को डर से देखने लगा.

ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है और काफी चौंकाने वाली है. स्टोरीफुल वेबसाइट से बात करते हुए बाद में सांप ने कहा कि उसे लगता है कि वो एक टाइगर स्नेक था जो उसके घर की डेक पर आ गया था. शख्स ने सबसे पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट रेडिट पर पोस्ट किया और बताया कि घटना करीब 2 हफ्ते पहले की है जब सांप उसके घर के अंदर घुस आया था. आपको बता दें कि टाइगर स्नेक बहुत जहरीले होते हैं और उनके काटने से इंसान की जान भी जा सकती है.