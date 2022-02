VIDEO: उड़ते प्लेन में सांप दिखने से मची खलबली! तत्काल लैंड करने पर मजबूर हुआ पायलट

एक फेमस हॉलीवुड फिल्म है, ‘स्नेक्स ऑन अ प्लेन’ (Snakes on a plane). मूवी में प्लेन साजिश के तहत सांपों को छोड़ दिया जाता है और उड़ते प्लेन में वो तबाही मचाते हैं. अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो जरूर डर गए होंगे मगर इस बात की तसल्ली रही होगी कि ये तो सिर्फ एक फिल्म है. मगर सोचिए कि हकीकत में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आप भले इस बारे में सोचना ना चाहते हों मगर ऐसा हो गया है. एक उड़ते हुए प्लेन के अंदर सांप (Snake spotted in plane) दिखने से खलबली मच गई जिसके बाद पायलट ने प्लेन की इमर्जेंसी लैंडिंग (Plane made emergency landing after spotting snake) करवाई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला एयर एशिया फ्लाइट (Air Asia flight snake on plane video) का है. बीते 10 फरवरी को मलेशिया की राजधानी कुआला लंपुर (Kuala Lumpur, Malaysia) से एक फ्लाइट उड़ी तो बीच रास्ते में यात्रियों ने गौर किया कि प्लेन की लाइट में कुछ रेंगता हुआ सा नजर आ रहा है. जब उन्होंने गौर किया तो दंग रह गए क्योंकि लाइट के केस के अंदर एक सांप रेंगता (Snake crawling in plane video) हुआ नजर आ रहा था. लोगों ने तुरंत ही इस घटना का वीडियो बनाया.

फ्लाइट के अंदर दिखा सांप

सांप दिखने के बाद भी फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को पैनिक ना करने की सलाह दी और शांत तरह से अनाउंसमेंट की. रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही फ्लाइट में सांप दिखा, वैसे ही तवाऊ शहर जा रही फ्लाइट को कूचिंग शहर की ओर डायवर्ट किया गया जहां प्लेन ने इमर्जेंसी लैंडिंग की. एयर एशिया के सेफ्टी ऑफिसर कैप्टन लियॉन्ग टिएन लिंग ने कहा कि एयरलाइन को इस मामले के बारे में पता चला है कुआला लंपुर से तवाऊ जा रही फ्लाइट पर एक सांप देखा गया. उन्होंने कहा- जैसे ही कैप्टन को इस बारे में पता चला उन्होंने फ्लाइट को कूचिंक की ओर घुमा लिया जिससे प्लेन के अंदर से सांप को हटाया जा सके.

एयरलाइन के अधिकारियों ने दी सफाई

एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा कि ये बेहद दुर्लभ मामला है जो किसी भी फ्लाइट के साथ घट सकता है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा ही उनकी पहली प्राथमिकता है. इस वजह से प्लेन को तुरंत ही लैंड करवाया गया. यात्रियों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता नहीं लग सका है कि सांप जहरीला था या नहीं. या फिर वो बाहर से फ्लाइट में घुसा था या फिर किसी यात्री के बैग में घुसकर अंदर चला आया था. आपको बता दें कि सांपों को गर्म और सूखी जगहें पसंद होती हैं, ऐसे में लाइट के पास देखा जाना बहुत हैरानी की बात नहीं है मगर सबसे बड़ी हैरानी तो यही है कि सांप फ्लाइट के अंदर कैसे घुसा. इमर्जेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को दूसरे प्लेन से तवाऊ तक भेजा गया.