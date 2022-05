महाराष्ट्र का अनोखा गांव जहां कोबरा सांपों के लिए खुले हैं घर के दरवाजे, बिना भय के रहते हैं लोग

महाराष्ट्र के पुणे से 200 कीलोमीटर दूर, शोलापुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है शेतपाल (Shetpal, Sholapur). एक ओर जहां लोग घरों में सांप देखकर डर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इस गांव में लोग सांपों का स्वागत (cobra snakes welcome in homes in Shetpal village) करते हैं.











Follow us on