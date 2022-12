वो कौन सा सांप है जिसके जहर की नहीं है कोई दवा, काटने के बाद मौत निश्चित! क्या आप जानते हैं जवाब?

सांप देखने में ही इतने खतरनाक लगते हैं कि अगर कहीं वो इंसान के सामने आ जाएं तो उनकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है. टीवी या बंद पिंजड़ों में भी देखकर उनसे उसी प्रकार डर लगता है जैसा सामने देखकर लगता है. हालांकि, सारे सांप जहरीले नहीं होते. कई जहरीले हैं भी तो उनके जहर को खत्म करने के लिए एंटीवेनम (8 Snakes that Don’t Have Antivenom) या फिर दवाएं बन चुकी हैं जिससे उनके जहर का असर खत्म हो जाता है. पर कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनका एंटीवेनम (Snakes that dont have antivenom) अभी तक नहीं बना इसलिए ये इंसानों के लिए ज्यादा ही खतरनाक हैं.

कोरा पर लोगों ने क्या दिया उत्तर?

सोशल मीडिया साइट कोरा पर आम लोग सवाल पूछते हैं और आम लोग उसके उत्तर देते हैं. ऐसे में उन जवाबों के सही होने का दावा नहीं किया जा सकता. हालांकि, लोग कई बार ठीक जवाब दे जाते हैं. हाल ही में किसी ने कोरा पर सवाल किया- “किस सांप के जहर के लिए अब तक एंटीवेनम नहीं बनाया गया है?” इसके बाद कुछ लोगों ने जवाब दिया. पराग त्रिपाठी नाम के एक शख्स ने बड़ा ही फनी उत्तर देते हुए कहा कि आस्तीन के सांपों का एंटीवेनम नहीं बना है.

इसके अलावा अनिल चौधरी ने कहा- वैसे तो जहर 4 प्रकार के होते हैं, नेक्रोटॉक्सिन या साइटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, मायोटॉक्सि और हेमोटॉक्सिन्स. परंतु सभी जहरीले सापों में 2 प्रकार का जहर पाया जाता है. Neurotoxins करैत और कोबरा परिवार के सांपों में पाया जाता है जबकिHaemotoxins वाइपर परिवार के सांपों में मिलता है. इन दोनों ही प्रकार के जहर के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है. वहीं राज सैनी नाम के एक शख्स ने कहा- “ब्लू कोरल स्नेक यानि नीले मूंगा सांप के ज़हर के लिए अब तक एंटी वेनम नहीं बनाया गया है.” अल्विन सिंह नाम के शख्स ने लंबा-चौड़ा जवाब देते हुए बताया है कि 7 प्रजातियों के सांपों का एंटिवेनम नहीं बना है, जिसमें सिंध करैत और अफ्रीका बुश वाइपर जैसे सांप शामिल हैं मगर इन सारे जवाबों के सच होने की पुष्टि नहीं की जा सकती.

देश के सबसे फनी रेलवे स्टेशनों के नाम! आगे देखें…

किन सांपों के जहर के लिए एंटीवेनम नहीं है?

इस वजह से हमने a-z-animals.com नाम की फेमस जानवरों से जुड़ी वेबसाइट की ओर रुख किया और जाना कि सांपों के एंटीवेनम को लेकर उनकी रिपोर्ट क्या कहती है. अप्रैल 2022 की ही एक रिपोर्ट के अनुसार इन सांपों की लिस्ट इस प्रकार है-अफ्रीकन बुश वाइपर, जो अफ्रीका के मध्य और पश्चिमी देशों में पाया जाता है.

स्पाइनी बुश वाइपर, जो अफ्रीका के मध्य और पूर्वी देशों में पाए जाते हैं.

मलयन ब्लू कोरल स्नेक, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किंग कोबरा को भी खा जाते हैं. इनका जहर बहुत तेज होता है.

पश्चिम बंगाल के मोनोक्लेड कोबरा, इस जीव का जहर आम कोबरा से तीन गुना ज्यादा जहरीला है.

अरुणाचल प्रदेश का मनोक्लेड कोबरा, ये बंगाल वाले कोबरा से ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनका जहर कॉमन कोबरा से 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है.

सिंध करैत, कोबरा के परिवार का ये सांप भारत के पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है. इसका जहर कॉमन कोबरा से 40 गुना ज्यादा जहरीला है.

सॉचुरेक्स सॉ स्केल्ड वाइपर, भारत में ये काफी संख्या में पाए जाते हैं और जहर भी काफी खतरनाक होता है.

अफरीकन ट्विग स्नेक, इसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये डंडी हो, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही पड़ा है. ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी देशों में पाए जाते हैं.