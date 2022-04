3 साल बाद विदेश से घर लौटा बेटा, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे माता-पिता, बहन ने बनाया इमोशनल Video

कोरोना काल ने लोगों को परिवार का महत्व सिखा दिया. पहले लोग परिवार से काफी दूर रहते थे. सिर्फ त्योहारों पर ही घर जाया करते थे मगर पिछले 2-3 साल जितने बुरे गुजरे, लोगों को ये समझ आ गया कि असली दौलत अपनों का साथ और उनका प्यार है. हाल ही में इस बात का जीता-जागता सबूत एक वायरल वीडियो (Man returns home after 3 years) में देखने को मिला जब एक शख्स अपने घर 3 साल बाद लौटा. उसको देखते ही उसके माता-पिता (Parents cry seeing son after 3 years) का जो रिएक्शन था वो आपके भी दिलों को छू लेगा.

ट्विटर यूजर सांजरी हरिया (Sanjari Haria) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो बेहद इमोशनल (Emotional video) है. इस वीडियो में भाई-बहन का प्यार और परिजनों का बच्चों से लगाव साफ नजर आ रहा है. वीडियो सांजरी के भाई का है जो 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटा (Man returns from Australia after 3 years) और जब वो घर पहुंचा तो सब उसे देखकर इमोशनल हो गए. ये वीडियो जरूर आपकी आंखों में भी आंसू ला देगा.

एक्ट्रेस कविता कौशकी आंखों में वीडियो देख आ गए आंसू

वीडियो लोगों को इतना पसंद आया है कि ये अबतक वायरल हो चुका है. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 17 हजार से ज्यादा लाइक्स हैं. यही नहीं, वीडियो पर बहुत से लोगों का कमेंट भी आ चुका है. कई लोगों ने कहा कि उन्हें वीडियो देखकर रोना आ गया. सबसे ज्यादा अनोखी बात ये थी कि टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) को भी ये वीडियो इतना पसंद आया कि उन्होंने भी इसे रीट्वीट कर लिखा है- वीडियो पर ये संदेश लिखते समय मेरी आंखों में आंसू हैं. कृपया अपने माता-पिता को मेरा प्यार दीजिए. वो मुझे नहीं जानते होंगे मगर आज मैं आपके पिता में अपने पिता की झलक देख रही हूं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं.