शेर और हाथियों का शिकार करने पर कंपनी दे रही छूट! 18 लाख रुपये है जानवरों के जीवन की कीमत

किसी के जान की क्या कीमत हो सकती है? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन बहमूल्य है. इंसान हो या जानवर, हर किसी की जिंदगी एक बराबर महत्वपूर्ण है मगर कुछ गंदी मानसिकता के लोग बेजुबान जानवरों को प्लास्टिक का खिलौना समझते हैं और उनको मारने में जरा भी संकोच नहीं करते. खबर है कि साउथ अफ्रीका की कुछ फर्म (South African Firms offering discount to hunters) इंग्लैंड और अमेरिका से शिकारियों को अपने देश में न्योता दे रहे हैं और उन्हें शेर और हाथी जैसे जानवरों (Company inviting hunters to hunt elephant and lion) का शिकार करने का न्योता दे रहे हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका में कोरोना काल से ही शिकारियों (Hunting business in South Africa) का आना कम हो गया जिसके कारण शिकार करने का और उससे पैसे कमाने का बिजनेस भी ठंडा पड़ गया है. अब इस बिजनेस को फिर से उठाने के लिए साउथ अफ्रीका की कुछ फर्म्स अमेरिका और ब्रिटेन से शिकारियों (Company offering discount to British and American Hunters) को देश में आने का न्योता दे रही हैं. इसके लिए वो भारी डिस्काउंट भी दे रहे हैं. आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका और नामिबिया जैसे देशों में शेर, हाथी जैसे जानवरों का शिकार करना गैरकानूनी नहीं है.

शेर को मारने का तय किया दाम

रिपोर्ट में ये दावा किया या है कि ‘डिस्काउंट अफ्रीकन हंट्स’ (Discount African Hunts) नाम की एक फर्म ने शिकारियों के लिए अपने रेट में भारी छूट दे दी है. उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका से आने वाले शिकारियों को साढ़े 4 लाख रुपये में एक नर शेर को मारने का ऑफर दिया है जबकि डेढ़ लाख रुपये और देने पर नर और मादा शेर को मारने का ऑफर है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले शेरों के पेयर को मारने का दाम 18 लाख रुपये था.

हाथी को मारने के लिए लाखों रुपये की कटौती

ऑफर में ये भी कहा गया है कि अगर शिकारी ऐसे देश में रहते हैं जहां शेर की चमड़ी को इंपोर्ट करने की अनुमति है तो वो अपने साथ चमड़ी ले जा सकते हैं. आपको बता दें कि हाथियों का शिकार करने के दाम में भी कटौती की गई है. पहले जहां एक हाथी के शिकार में 38 लाख रुपये तक खर्च होते थे वहीं अब ये फर्म 17 लाख रुपये तक चार्ज कर रहे हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया जो कंपनी गिरे हुए दाम में शिकार करवा रही है, उसे फ्लोरिडा का जॉन मार्टिन्स नाम का शख्स चला रहा है. उसकी वेबसाइट पर डिस्काउट के बारे में हर बात बताई गई है.