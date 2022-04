24 साल की युवती ने पैसे बचाने का खोजा गजब तरीका, सिर्फ 4 सालों में सेव किए 61 लाख रुपये! जानें कैसे

आज के वक्त में जब लोगों को नौकरी मुश्किल से मिल रही है, कम सैलेरी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऐसे में लोगों को पैसे बचाने (How to save money) की काफी जरूरत मेहसूस हो रही है. मगर किसी ने सही ही कहा है कि पैसों की बचत करना भी एक कला है. लोग पैसे बचाने के बारे में सोचते तो हैं मगर कई बार वो इधर-उधर की चीजों में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं कि वो बचा ही नहीं पाते. मगर साउथ कोरिया की एक महिला बचत के मामले में अपने देश में मिसाल बनती जा रही है. उसने सिर्फ 4 सालों (South Korean woman save 61 lakh rupees in 4 years) में इतना रुपये बचा लिया जितना लोग सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं.

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया की रहने वाली 24 साल की जी-हियॉन कॉक (Ji-hyeon Kwak) हर महीने करीब 1.2 लाख रुपये कमाती हैं और उनका खुद का घर लेने का बहुत मन था. लेकिन साउथ कोरिया में घरों के दाम काफी ज्यादा थे और इस वजह से जी को अपना घर लेने के लिए सेविंग करने की काफी जरूरत थी. इसलिए उन्होंने 4 साल पहले सेविंग शुरू (South Korean woman saving trick) करने का फैसला लिया.

इस तरह बचाती है पैसे

रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने सैलेरी का अधिकतर हिस्सा सेव करना शुरू किया और 4 सालों में उन्होंने घर के लिए सब्सक्रिप्शन के तौर पर रुपये भी दे दिए. जी ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने इतने रुपये सेव कर लिए. रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने खाने के लिए सिर्फ 450 रुपये तक खर्च करती हैं. आपको लगेगा कि वो ऐसे में तो वो पूरे दिन में नूडल्स आदि जैसी चीजें ही खाती होंगी. मगर ऐसा नहीं है, वो सेहतमंद खाना खाती हैं मगर उसके बावजूद भी उनके रुपये कम लगते हैं. इसके पीछे कारण है वो तमाम ऑफर और डिस्काउंट जो वो अलग-अलग वेबसाइट्स से कूपन या पॉइंट्स जुटाकर हासिल करती हैं. जी कई वेबसाइट्स में कंप्टीशन या क्विज आदि में हिस्सा लेती हैं और उन्हें उनके जरिए गिफ्ट के तौर पर या तो फ्री में चीजें मिल जाती हैं या फिर बेहद कम दाम पर.

4 साल में बचा लिए 61 लाख रुपये

दूसरी तरफ पैसे बचाने के लिए वो 2 घंटे पैदल चलकर अपने ऑफिस जाती हैं. इससे उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा काफी बच जाता है. वो सिर्फ घर की बनी चाय पीती हैं और नल का पानी पीती हैं जो मुफ्त होता है. ऐसे में उनका पानी खरीदने का खर्च भी बच जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस बचत के तरीके से उन्होंने सिर्फ 4 साल में 61 लाख रुपये से ज्यादा की सेविंग कर ली. उनको देखकर दूसरे भी मोटीवेट हो रहे हैं.