यीशु मसीह बनकर ठग ने किया महिला को फोन, 'स्वर्ग के बैंक' में पैसे जमा करने को कहा, 6 सालों तक करता रहा लूट

धार्मिक होना एक बात है और अंधविश्वासी होना दूसरी. इंसान कई बार इतना ज्यादा अंधविश्वासी हो जाता है कि उसके अंधविश्वास का लोग मजाक बनाने लगते हैं. पर स्पेन में एक महिला के साथ कुछ ज्यादा ही बड़ी घटना घट गई. उसके अंधविश्वास का मजाक नहीं बना, बल्कि उसके भरोसे एक ठग उसे सालों तक ठगता (Scammer pose as God frauds woman) रहा और उसके लाखों रुपये एंठ लिए. अब वो ठग पकड़ा गया है.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एसपरेंजा (Esperanza) नाम की एक बुजुर्ग महिला स्पेन के लियोन (Leon, Spain) में रहती है. उसके साथ एक ठग ने ऐसी लूटपाट की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. स्पैनिश आदमी (Man scammed woman asks to deposit in bank of Heaven) ने उसे एक दिन फोन किया और कहा कि वो यीशु मसीह बोल रहा है. अब अगर इंसान के पास फोन आए और वो बोले की वो भगवान है, तो एक धार्मिक व्यक्ति कभी भी उसकी बात को नकार नहीं सकता. शख्स ने उससे कहा कि वो ‘स्वर्ग के बैंक’ में पैसे डाले क्योंकि उस ‘बैंक’ में जो इंट्रेस्ट मिलता है, वो अन्य बैंक से सबसे खास होगा.

6 साल में एंठे 2 करोड़ रुपये

महिला खुद को हमेशा से परमात्मा की दूत मानती थी, इसलिए जब उसे कॉल आया, तो उसने शक ही नहीं किया कि फोन करने वाला भगवान नहीं कोई ठग है. महिला को भरोसा हो गया कि वो भगवान के द्वारा चुनी हुई है. भगवान ने उसे अगले 6 सालों तक अपने बताए अकाउंट में रुपये डालते रहने को कहा. बिचारी महिला अपनी सेविंग को डालती रही और 6 साल में 2 करोड़ रुपये उसने ठग को दिए. चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वर्ग का बैंक था क्या. महिला ने 2 करोड़ रुपयों को एक लोकल किराने की दुकान के दराज में डाला था. उसे ये भरोसा हो गया था कि पैसे वहां से सीधे स्वर्ग में मौजूद चर्च तक जाएंगे.

पालतू चूहे की अस्थियों को दुनिया दिखाने निकली महिला! आगे देखें…

ऐसे करता था धोखाधड़ी

इस विचित्र मामले में पीड़िता धार्मिक रहस्यमय भ्रम से ग्रस्त है. 2013 में, उसे किसी तरह यकीन हो गया कि वह प्रभु द्वारा चुनी गई एक संत है. ऐसा माना जाता है कि घोटालेबाज, एक स्थानीय दुकान का मालिक, जो महिला की मान्यताओं के बारे में जानता था, ने अपनी जेबें भरने के लिए उसकी अत्यधिक धार्मिकता का फायदा उठाया. 2013 से 2019 तक, बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी बचत एक स्थानीय सुविधा स्टोर में एक छोटे से दराज में जमा कर दी, जिसे एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता था. दुकान के मालिक पर अब उसके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. उसने सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी और दो बैंक ऋण लिए. भगवान के साथ उसके सौदे के बारे में किसी को नहीं, यहां तक ​​कि उसके बच्चों को भी नहीं पता था, क्योंकि घोटालेबाज ने कथित तौर पर किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी. शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसा मुकदमा हाल ही में शुरू हुआ है और अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के लिए 8 साल की जेल की मांग की है.