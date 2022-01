पार्टी में जा रही लड़कियों की फोटो में छुपा है बड़ा राज, क्या आप अपनी तेज नजरों से लगा पाएंगे पता?

पार्टी में दोस्तों के साथ जाना किसे नहीं पसंद है. कोई खाने के लिए जाते है तो कोई किसी खास से मिलने तो कोई सिर्फ सजने-धजने के लिए. पार्टी फोटोज में हमेशा ही लोग अपना पर्फेक्ट पोज देते हैं जिससे वो सबसे अलग और खास लगें. ऐसा ही इंग्लैंड की 5 दोस्तों (England 5 Girls Prom Photo Viral) ने भी सोचा होगा मगर उन्हें नहीं पता था कि उनकी पार्टी में जाने वाली एक फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाएगी.

नॉरफॉक (Norfolk, England) की रहने वाली एलेनोर क्लार्क ने करीब 4 साल पहले ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की थी. इस फोटो में वो अपनी 4 सहेलियों के साथ नजर आ रही हैं. पांचों दोस्त प्रोम पार्टी (Weird Prom Party Photo) के लिए जाने को तैयार हैं. फोटो में पांचों ने गाउन पहना है और हाथों में क्लच पर्स लिया है. पांचों युवतियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं मगर इस खूबसूरती के बीच फोटो में एक राज (Hidden Secret in Photo) भी छुपा हुआ है जिसके बारे में आम लोग शायद ना जान पाएं.

बीच वाली महिला के पर्स पर ध्यान दीजिए. (फोटो: Twitter @Eleanorclrke)

बताई फोटो में क्या है अटपटा

आपने तस्वीर को गौर से तो देख ही लिया होगा. क्या आपको उसमें कुछ अजीबोगरीब (Spot What is Wrong in This Photo) या अटपटा नजर आया? चलिए हम ये राज धीरे-धीरे फाश करते हैं. बीच में, ब्लैक गाउन पहने खड़ी हुईं एलेनोर को ध्यान से देखिए क्योंकि हैरान करने वाली चीज उन्हीं से जुड़ी हुई है. अगर आप अपना दिमाग दौड़ा चुके हैं और आपको नहीं समझ आ रहा तो आइए, हम आपकी दुविधा को दूर किए देते हैं.

वायरल हो चुकी है फोटो

बीच में खड़ी हुई एलेनोर ने अपने हाथों में जो क्लच पकड़ा है, वो दरअसल पर्स नहीं है, शराब का फ्लास्क है. एलेनोर स्कूल से पासआउट कर रही थीं और आखिरी वक्त में छात्रों के लिए प्रोम पार्टी रखी गई थी. इसमें जाने के लिए उन्होंने ऐसे हैंड बैग का इस्तेमाल किया जो पर्स नहीं शराब का फ्लास्क था. ऐसे में किसी को शक भी नहीं हुआ कि उन्होंने पर्स नहीं लिया है और उसमें शराब भरकर वो और उनके दोस्तों में पार्टी के बीच में शराब भी पी ली. साल 2017 में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जहां कुछ लोग एलेनोर को कम उम्र में शराब पीने के लिए ताने मार रहे थे वहीं कई लोग उनको उनके दिमाग की तारीफ कर रहे थे.