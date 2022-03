कॉफी शॉप के कर्मचारी ने महिला के कप पर लिखा 'खुफिया संदेश', पढ़ते ही शर्म से हो गई लाल!

हाल ही में एक महिला स्टारबक्स (Starbucks customer shocked to see worker flirt with her) नाम की बेहद लोकप्रिय कॉफी शॉप में कॉफी का मजा लेने गई थी जहां के कर्मी ने उससे चौंकाने वाले ढंग से फ्लर्ट करने की कोशिश की.