पाषाण युग में भी दोस्त एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड की तरह देते थे गिफ्ट! वैज्ञानिकों का अनोखा दावा

पाषाण युग यानी वो वक्त जब इंसान शिकार किया करते थे, खाना जुटाने के लिए दूर-दूर की यात्रा किया करते थे और पत्थर के बने हथियार और सामानों का इस्तेमाल करते थे. क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त में ऐसी मान्यताओं का पालन होता था जो आज के वक्त में लोग मानते हैं? वैसे इस बात पर विश्वास कर पाना तो मुश्किल लग सकता है मगर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पाषाण युग (Friendship ring of stone age found in Finland) में भी लोग अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड की तरह गिफ्ट दिया करते थे.

लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई शोध से पता चला है कि 6 हजार साल पहले पाषाण युग (6,000 years old Stone age slate ring found) के लोग यानी शिकारी, उत्तर पूर्वी यूरोप में टूटी हुई स्लेट रिंग जुटाया करते थे जिसे वो अपने हिसाब से ढालकर और अलग-अलग डिजाइन देकर, अपने दोस्तों को लॉकेट (stone age people used slate ring as pendants) के रूप में भेंट किया करते थे. ये सामाजिक भावना दर्शाने का एक तरीका हुआ करता था.

वैज्ञानिकों का दावा है कि 6 हजार साल पहले लोग ऐसे छल्लों को अपने दोस्तों को भेंट किया करते थे. (Miettinen 1988 / Finnish Heritage Agency)

दोस्ती स्थापित करने के लिए दिया जाता था रिंग

जब जानकारों को ये स्लेट रिंग गहने मिले तो उन्हें लगा कि ये दबे रहने के कारण टूट गए होंगे. मगर बाद में जांच से पता चला कि ये तोड़े गए थे. इन स्लेट रिंग की जांच से ये पाया गया कि उसमें इंसान की सोच और लगाव के हिसाब से आकार उकेरे गए थे. किसी में ज्यादा बारीकी से काम किया गया था को किमी में कम बारीकी से. रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इन छल्लों को तोड़कर रिश्ता स्थापित करने के लिए दोस्तों को दिया जाता रहा होगा. जानकारों ने कहा कि जैसे आज के वक्त में फ्रेंडशिप बैंड देकर दोस्ती को मजबूत किया जाता है वैसे ही उस वक्त ऐसे छल्ले दिए जाते रहे होंगे.

फिनलैंड में हुई थी जांच

12 मार्च को जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी में पब्लिश हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर-पूर्वी यूरोप के शिकारी जनजाति के लोगों में मानवीय कलाकृति का आदान-प्रदान भारी मात्रा में होता था. जानकारों ने फिनलैंड के पाषाण युग के साइट की जांच की थी जहां उन्हें ऐसी स्लेट रिंग मिली थीं. इन छल्लों को देखने के बाद वैज्ञानिकों को लगा था कि ये टूट गई हैं मगर वो टूटी नहीं थीं, उन्हें तोड़कर ही इस्तेमाल किया जाता था.