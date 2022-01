गर्लफ्रेंड को था बॉयफ्रेंड पर बेवफाई का शक, गुस्से में की ऐसी हरकत कि बाल-बाल बचा शख्स!

प्यार में इंसान एक दूसरे के लिए जितना किसी भी हद तक जा सकता है. प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के लिए प्यार में सब कुछ दे भी सकते हैं तो धोखा खाने के बाद सब कुछ छीन भी सकते हैं. हाल ही में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि कैसे प्यार में उसका सब कुछ छिनने की नौबत आ गई थी. शख्स ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार उसके घर में आग (Girlfriend tried to burn boyfriend house) लगाने की कोशिश की थी.

सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit) अपने अजब-गजब ग्रुप्स के लिए फेमस है. इन ग्रुप्स पर लोग हैरान करने वाले वाकयों को शेयर करते हैं और या तो कंफेस करते हैं या फिर लोगों से उनपर राय लेते हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक शख्स ने अपने और अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़े एक राज (Man Shares Shocking Confession of Girlfriend on Reddit) के बारे में बताया जो सभी को चौंका रहा है. ग्रुप पर एक आदमी से पोस्ट लिखकर अन्य सदस्यों से ये पूछा कि क्या वो कभी किसी ऐसी लड़की को डेट कर सकते हैं जो एडल्ट फिल्मों में काम करती हो, या फिर उसका प्रोफेशन प्रॉस्टिट्यूशन हो.

स्ट्रिपर से प्यार करता था शख्स

इस बात पर कई लोगों ने अपने विचार लिखे मगर एक शख्स ने जो किस्सा सुनाया वो वाकई शॉकिंग है. शख्स ने बताया कि कुछ साल पहले वो क्रिस्टल नाम की एक स्ट्रिपर (Man Dated Stripper who tried to burn house) को डेट कर रहा था. दोनों को एक दूसरे से काफी प्यार हो गया था. शख्स ने बताया कि महिला ने अपनी पीठ पर और सीने पर एक ड्रैगन का टैटू बनवाया था. दोनों के बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब अचानक महिला को लगने लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है.

महिला ने की घर जलाने की कोशिश

शख्स ने पोस्ट में बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड दिखने में जितनी खूबसूरत लगती थी, असल में उतनी ही अजीब थी. वो उसपर शक करने लगी कि उसका किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. दोनों के बीच एक दिन भयंकर लड़ाई हुई और गुस्से में महिला ने शख्स का अपार्टमेंट जला डालने की इरादा किया मगर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी. ये देखकर बॉयफ्रेंड बुरी तरह डर गया और उसने पुलिस में शिकायत कर दी. इसके बाद जब महिला को 3 महीने के जेल हो गई तो शख्स वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया.