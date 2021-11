Amazing Fact: अनोखा देश जहां मिस्र से ज्यादा पाए जाते हैं Pyramids, क्या आप जानते हैं नाम?

उत्तरी अफ्रीका के सुडान (Pyramids in Sudan) देश में पिरामिड पाए जाते हैं और आप ये जानकर दंग हो जाएंगे कि यहां मिस्र से ज्यादा पिरामिड (Sudan has more pyramids than Egypt) स्थित हैं. जहां मिस्र में 138 पिरामिड हैं वहीं सुडान में 200 से 255 तक पिरामिड स्थित हैं. आपको बता दें कि इन पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के उन लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है जो मिस्र से सुडान आए थे.