पढ़ाना छोड़कर स्कूल टीचर ने शुरू किया विचित्र काम, हर महीने करने लगी 25 लाख रुपयों की कमाई!

ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर (How to earn more money?) में इंसान कुछ भी कर सकता है. फिर वो ये भी नहीं सोचता कि वो जिस रास्ते को अपना रहा है वो सही है या नहीं. लोग कई बार ऐसे कामों में लग जाते हैं जिसमें उनकी कमाई तो काफी होती है मगर दूसरों से उन्हें आलोचना भी काफी सुनने को मिलती है. ऐसे में काम को सही-गलत कहना तो देखने वालों के ऊपर है मगर ऐसे लोग चर्चा में जरूर आ जाते हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडेन की मोनिका हल्ट (Monica Huldt) एक वक्त में इतिहास की टीचर (School teacher becomes adult model) हुआ करती थीं. उनके पास बैचलर डिग्री थी. मगर उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी. रिपोर्ट के मुताबिक वो महीने में 1.5 लाख रुपये तक कमाती थीं मगर उतने रुपयों में उनका गुजारा नहीं होता था. तब उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे उनकी आमदनी कुछ ही दिनों में 16 गुना बढ़ गई.

मोनिका ने बताया कि वो पहले स्कूल टीचर थीं. (फोटो: Instagram/@swedish_bella)

टीचर से बन गई एडल्ट कंटेंट क्रिएटर

मोनिका ने बताया कि 6 साल पहले वो स्वीडन Sweden) से वो अमेरिका शिफ्ट हो गईं और डांस सिखाने लगीं. अपना इंस्टाग्राम शुरू करने के बाद उनके फैंस ने उन्हें ओन्लीफैंस (Woman becomes onlyfans model) पर अकाउंट बनाने के लिए कहा जो नई-नई सब्सक्रिप्शन साइट शुरू हुई थी. तब से उन्होंने इस साइट पर एडल्ट कंटेंट (Adult Content Creator Onlyfans) बनाना शुरू कर दिया. उनके फैंस रातोंरात बढ़ने लगे. उन्होंने बताया कि कोरोना काल में फैंस और तेजी से बढ़े और उनके न्यूड वीडियोज की काफी डिमांड होने लगी.

कमाने लगी 25 लाख रुपये महीना

अब स्वीडिश बेला (Swedish Bella) के नाम से एडल्ट कंटेंट की इंडस्ट्री में फेमस मोनिका ने बताया कि वो अब महीने में 25 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करती हैं. उन्होंने कहा कि ओन्लीफैंस काफी सुरक्षित है. इसके जरिए वो अब देश-दुनिया घूमती हैं और अब उनकी लाइफस्टाइल काफी लैविश हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कभी-कभी वो टीचिंग का काम मिस करती हैं मगर वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं. कई लोगों से उन्हें ताने भी सुनने पड़ते हैं मगर उन्हें लोगों के रूड कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता.